  1. الرئيسية
  2. المواضیع الثقافية
  3. العلماء والصالحون

دعوة للمشاركة في ندوة افتراضية بعنوان "أصالة الوجود في مدرسة صدر المتألهين"

8 ديسمبر 2025 - 23:38
رمز الخبر: 1759343
دعوة للمشاركة في ندوة افتراضية بعنوان "أصالة الوجود في مدرسة صدر المتألهين"

 تدعو مؤسستا "مصباح" الدولية ومؤسسة الإمام الخميني (قدس سره) للمشاركة في ندوة افتراضية بعنوان "أصالة الوجود في مدرسة صدر المتألهين"، يلقيها الدكتور المنصف حامدي، وذلك يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ تنظم مؤسسة "مصباح" الدولية بالتعاون مع مؤسسة الإمام الخميني (قدس سره) للتعليم والبحث العلمي، ندوة افتراضية ضمن سلسلة ندواتها في العلوم الإنسانية الإسلامية.

تحمل الندوة عنوان: "أصالة الوجود في مدرسة صدر المتألهين ونقطة التحوّل في الفلسفة الإسلامية".

يلقي المحاضرة الدكتور المنصف حامدي، الأستاذ الجامعي من تونس، فيما يتولى إدارتها العلمية حجة الإسلام والمسلمين السيد فريد قهستاني.

تُعقد الندوة يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، من الساعة 13:00 إلى 14:30 حسب توقيت إيران (ما يعادل 9:30 إلى 11:00 صباحاً بتوقيت تونس).

ستُجرى فعاليات الندوة باللغة العربية.

رابط الدخول إلى الندوة:b8.iki.ac.ir
.........
انتهى/ 278

تعليقك

You are replying to: .
captcha