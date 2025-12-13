زعيم مسلم هندي: كيف يمكن إجبار أي شخص على عبادة الله أو الآلهة؟

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عارض رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين (AIMIM) وعضو البرلمان أسد الدين أويسي بشدة إجبار المواطنين، وخاصة المسلمين، على إنشاد نشيد "فاندي ماتارام"، مؤكدًا أن الدستور يكفل حرية الفكر والمعتقد والدين بشكل كامل. وقال أويسي خلال جلسة نقاش خاصة في مجلس النواب بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاد "فاندي ماتارام" إن الوطنية لا يمكن ربطها بأي دين أو رمز ديني. وشدد على أنه لا يجوز إجبار أي مواطن على إظهار الولاء لأي إله، ولا ينبغي لأحد أن يُجبر على إثبات ولائه للوطن من خلال مثل هذه الأفعال. وأوضح أن "فاندي ماتارام" هو النشيد الوطني للهند، ومعناه "أمي، أنحني لكِ". وتساءل عن سبب إجبار أي شخص على الانحناء أو إظهار الاحترام الديني في حين أن الدستور يكفل حرية العبادة للجميع. وفي منشور على موقع X، أشار أويسي إلى خطابه، كتب:

«إذا كانت الصفحة الأولى من الدستور تضمن حرية الفكر والتعبير والمعتقد والدين والعبادة، فكيف يُمكن إجبار أي مواطن على الانحناء أو العبادة باسم أي دين؟» وقال إن على الحكومة ألا تُمارس ضغوطًا على المسلمين لترديد أو إنشاد نشيد «فاندي ماتارام». وأوضح أن حرية التعبير مبدأ أساسي في الدستور، وأن الإصرار على مثل هذه الممارسات يُعد انتهاكًا له. كما حذر أويسي من أن ربط الوطنية بدين أو هوية معينة أمرٌ ضار ويتعارض مع مبدأ المساواة. وذكّر المجلس بأن الدستور يبدأ بعبارة «نحن الشعب»، وليس باسم أي إله. وشدد على أن حرية الفكر والتعبير والمعتقد والعبادة هي أساس الديمقراطية، ولا يُمكن للدولة أن تنتمي إلى دين واحد. وأشار إلى المناقشات التي دارت في الجمعية التأسيسية، مُوضحًا أنه على الرغم من مناقشة نشيد «فاندي ماتارام»، فقد رُفض البدء بديباجة الدستور باسم إلهة.

أضاف عضو البرلمان عن حيدر آباد أن المسلمين الهنود عارضوا بشدة محمد علي جناح، ولهذا السبب اختاروا البقاء في الهند. وأشار أيضًا إلى أنه في عام ١٩٤٢، شكّل بعض أسلاف الأحزاب الحاكمة الحالية حكومات ائتلافية مع الرابطة الإسلامية بزعامة جناح في مناطق مثل السند والبنغال وإقليم الحدود الشمالية الغربية، وساعدت تلك الحكومات نفسها في تجنيد ١٥٠ ألف هندي في الجيش الهندي البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية. واستشهد بسوابق قانونية، مؤكدًا أنه لا ينبغي استخدام نشيد "فاندي ماتارام" كمقياس للولاء. وقال إن حب الوطن أمر فطري، لكن ربط الوطنية بممارسة دينية أو نص ديني يتعارض مع الدستور.