نائب شيعي يدين بشدة إجبار المسلمين على غناء أغنية "فاندي ماتارام" المعادية للتوحيد.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أدان عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني، آقا سيد روح الله مهدي، بشدة فكرة "إجبار المسلمين على إنشاد نشيد فاندي ماتارام" خلال كلمته في مجلس النواب الهندي (لوك سابها) يوم الاثنين. وقال الزعيم الشيعي الكشميري روح الله إن إجبار أي مواطن على إنشاد فاندي ماتارام يُعد انتهاكًا صارخًا للحريات الشخصية التي يكفلها الدستور، ويتعارض مع تقاليد البلاد. وأوضح أنه لا توجد طائفة تُسيء إلى النشيد الوطني، لكن المشكلة تبدأ عندما يُطلب من الناس إنشاده لإثبات ولائهم أو حقهم في العيش في الهند. وفي كلمته الموجزة، شدد على أن الهوية الدينية بالغة الأهمية للفرد، وخاصة للمسلمين، وأن الضغط عليهم لإنشاد فاندي ماتارام يُعد اعتداءً على حريتهم الدينية والشخصية. وأضاف أن الهوية الدينية ثابتة ولا يمكن محوها بالضغط.

مشيرًا إلى حزب بهاراتيا جاناتا وحلفائه، قال: "نحن نحترم النشيد الوطني، بل وندافع عنه. لكن إن أردتم منا أن نغنيه، فهذا غير ممكن، ولن يحدث أبدًا". كما استشهد بالآية القرآنية "لكم دينكم ولي دين"، وذكّر المجلس بأن لكل مواطن حرية كاملة في ممارسة دينه بموجب الدستور. وأوضح أن الجنسية قابلة للتغيير - فقد حصل العديد من الهنود على جنسيات دول أخرى - لكن الهوية الدينية تبقى ثابتة في الغالب لأنها دائمة. واتهم روح الله الحكومة المركزية باستغلال قضية "فاندي ماتارام" لصرف انتباه الناس عن البطالة والتضخم وغيرهما من الإخفاقات.

وقال: "يتم استهداف المسلمين لكي تخفي الحكومة عجزها". واختتم خطابه برفض قاطع لأي محاولة لفرض "فاندي ماتارام" على المسلمين، وحذر قائلًا: "لقد ضحينا بدمائنا من أجل هذا الوطن. وإذا اضطررنا إلى القتال مجددًا من أجل الحرية، فسنفعل".