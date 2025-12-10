غزة تعيش وضعًا كارثيًا والعالم يقف صامتا أمام رفض كيان الاحتلال إدخال المساعدات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال، يوم الثلاثاء، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي في ظل عدم التزام كيان الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد راجاغوبال في تصريحات إعلامية إنّ العالم يقف صامتًا تجاه رفض “إسرائيل” لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف “ما يحدث في غزة إبادة بطيئة ومعاناة لم نشهد مثيلًا لها من قبل في أي نزاع”.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 241 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

