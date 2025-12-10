  1. الرئيسية
  2. الدول العربیه
  3. أخبار العراق

الشيخ الخزعلي يقدم شكره لإيران وحزب الله في ذكرى الانتصار على داعش

10 ديسمبر 2025 - 16:12
رمز الخبر: 1760155
الشيخ الخزعلي يقدم شكره لإيران وحزب الله في ذكرى الانتصار على داعش

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق، في الذكرى الثامنة للنصر على تنظيم داعش في العراق، شكره لإيران وحزب الله اللبناني على الدعم الذي قدّمتهما خلال معارك تحرير البلاد.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الأربعاء، في الذكرى الثامنة للنصر على تنظيم داعش في العراق، شكره لإيران وحزب الله اللبناني على الدعم الذي قدّمتهما خلال معارك تحرير البلاد.

وقال الخزعلي إن إيران وحزب الله “قدّموا الدعم والإسناد للمجاهدين الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن”، مشيراً إلى أن هذا التعاون كان عاملاً أساسياً في تحقيق الانتصار على التنظيم الإرهابي واستعادة الأمن والاستقرار في المناطق العراقية التي كانت تحت سيطرته.

وجاءت تالشيخ الخزعلي يقدم شكره لإيران وحزب الله في ذكرى الانتصار على داعشصريحات الخزعلي في مناسبة وطنية لإحياء ذكرى الانتصار على داعش، التي شكلت مرحلة مفصلية في جهود العراق لاستعادة سيادته ومحاربة الإرهاب المدعوم إقليمياً ودولياً.

......
انتهى/278

تعليقك

You are replying to: .
captcha