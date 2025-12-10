الشيخ الخزعلي يقدم شكره لإيران وحزب الله في ذكرى الانتصار على داعش

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الأربعاء، في الذكرى الثامنة للنصر على تنظيم داعش في العراق، شكره لإيران وحزب الله اللبناني على الدعم الذي قدّمتهما خلال معارك تحرير البلاد.

وقال الخزعلي إن إيران وحزب الله “قدّموا الدعم والإسناد للمجاهدين الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن”، مشيراً إلى أن هذا التعاون كان عاملاً أساسياً في تحقيق الانتصار على التنظيم الإرهابي واستعادة الأمن والاستقرار في المناطق العراقية التي كانت تحت سيطرته.

وجاءت ت صريحات الخزعلي في مناسبة وطنية لإحياء ذكرى الانتصار على داعش، التي شكلت مرحلة مفصلية في جهود العراق لاستعادة سيادته ومحاربة الإرهاب المدعوم إقليمياً ودولياً.

......

انتهى/278