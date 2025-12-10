مرقد العباس المقدس يُجهز أوشحة تخرج آلاف الطلاب العراقيين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بدأ موظفو قسم الهدايا والنذور في العتبة الشريفة بالعباس (عليه السلام) بخياطة أوشحة التخرج لطلاب الجامعات العراقية المشاركين في حفل التخرج المركزي (الدفعة السادسة، هدى الهلال).

ينظم الحفل قسم العلاقات الجامعية والمدرسية التابع لإدارة العلاقات العامة في العتبة الشريفة، ضمن مشروع الكفيل الوطني للشباب، تحت شعار "من مطر كربلاء ينبت الكرم"، بمشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة من 75 جامعة حكومية وخاصة من مختلف محافظات العراق.

وقد عمل موظفو القسم على خياطة أكثر من 5000 وشاح سيرتديها الطلاب خلال الحفل الذي سيُقام في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول ويستمر ليومين. يهدف العتبة المقدسة للعباس (عليه السلام) إلى إقامة هذا الاحتفال لتكريم الخريجين وتقديم نموذج مثالي لحفلات التخرج التي تليق بالطلاب من جميع الجامعات في محافظات العراق، تتويجاً واختتاماً لمسيرتهم الأكاديمية في العتبات المقدسة.