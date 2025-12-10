إيران تشارك في المسابقة القرآنية الدولية الرابعة في بنغلاديش

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ "مهدي برنده" هو الحافظ للقرآن الكريم كاملاً والحائز على المرتبة المتفوقة في الدورة الخامسة والأربعين لمسابقة "الملك عبدالعزيز" الدولية للقرآن في السعودية، سيشارك كممثل لإيران في فرع حفظ القرآن كاملاً في الدورة الرابعة للمسابقة الدولية للقرآن في بنغلاديش. يتم اختيار ممثلي إيران من قبل الأمانة العامة للجنة الإيفاد ودعوة القراء في إیران.



كما سيكون "إسحاق عبد اللهي" الحائز على المرتبة الأولى في الدورة الثالثة والعشرين للمسابقة الدولية للقرآن في روسيا، الممثل الآخر للجمهورية الإسلامية الايرانية في هذه الدورة من مسابقة بنغلاديش في فرع تلاوة التحقيق.



وفقاً للائحة المسابقة القرآنية الدولية في بنغلاديش، بالإضافة إلى استيفاء الشروط والدرجات الفنية للمشاركين في هذا المجال التنافسي، تم الأخذ في الاعتبار شرط العمر، وبناءً عليه يجب أن يكون المتسابق في فرع حفظ القرآن كاملاً أقل من 25 عاماً، والمتسابق في فرع التلاوة يجب أن يكون أقل من 35 عاماً.

