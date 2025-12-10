إطلاق التجمّع الثقافي والفكري لتعزيز مهارات الكتابة البحثية في العتبة العلويّة المقدّسة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أعلن المجمع العلوي للبحوث والدراسات التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلويّة المقدّسة عن انطلاق التجمع الثقافي والفكري الذي نظمه المجمع في قاعة مالك الأشتر بالعتبة العلوية المقدسة، بمشاركة نخبة من خَدَمة أمير المؤمنين (عليه السلام) من الباحثين والمهتمين بالعمل البحثي والفكري.

وأوضح مسؤول المجمع العلويّ الشيخ سلام الناصري أن هذا التجمع يأتي في إطار تعزيز المستوى الفكري والثقافي والعلمي في العتبة المقدسة، والسعي إلى تطوير مهارات الكفاءات في مجالات كتابة (البحث والمقالة والدراسة)، بما يمكنهم من حضور فعال ومثمر في الندوات والمؤتمرات داخل العتبة وخارجها.

وأضاف أنَّ المجمع يعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة للباحثين ومن أصحاب الشهادات العليا في العتبة المقدسة تُسهم في تنظيم وإشراك الباحثين في المؤتمرات التي تصل دعواتها إلى العتبة المقدّسة ، وفسح المجال أمام المشاركين لإبداء رغباتهم العلمية والثقافية، في خطوة تعد الأولى من نوعها داخل العتبة المقدسة لتعزيز بيئة البحث وإنتاج المعرفة.

......

انتهى/278