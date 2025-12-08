العميد نائيني: حربنا في 12 يومًا ضد العدو الصهيوني وأمريكا كانت إلكترونية وسيبرانية وصاروخية ومسيرات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف المتحدث باسم الحرس الثوري الاسلامي، العميد علي محمد نائيني ان القوات المسلحة الإيرانية عطلت مصفاة حيفا بإطلاق دفعتين من الصواريخ، خلال الحرب الاثنى عشر يوما، كما استهدفت مركزًا للموساد خلف الهجوم 36 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي: بدأت الحرب الاخيرة ضدنا بناءً على سوء تقدير "إيران الضعيفة"؛ مع فكرة استهداف المراكز النووية والصاروخية والقضاء على القادة، وفقدان السيطرة، وانعدام أي إمكانية للرد.

وتابع العميد نائيني: بعد بدء الحرب، كان بعض المسؤولين في حالة انهيار، لكنه قال سماحة قائد الثورة الاسلامية إن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأً فادحًا وسيُصبح بائسا" وتحدث إلى الشعب عبر التلفزيون ظهر اليوم نفسه.

وأضاف: في اليوم الأول من حرب الاثني عشر يومًا، كانت القوة التي أظهرتها القوات المسلحة بالغة الأهمية. أُعيد تنظيم التسلسل القيادي على الفور، وعُيّن قادة آخرون، وبعد ساعات قليلة بدأت عملية "الوعد الصادق 3".

وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري: "عمليةٌ مُصممةٌ خصيصًا ومُبتكرةٌ ومُدمجةٌ تعتمد على الحرب الإلكترونية والسيبرانية والصاروخية والطائرات المُسيّرة؛ نظيرًا لنظير. كانت لدينا معلوماتٌ استخباراتيةٌ وقاعدة بياناتٍ كاملة.

وختيم العميد نائيني بقوله: عندما ضربت إسرائيل مركز تخزين الوقود لدينا في طهران، فبعد خمس ساعات، قُصفت مصفاة حيفا مرتين، وهي تحفةٌ من تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية، مما أدى إلى تعطيل المصفاة. وعندما ضربوا مركز استخباراتنا، فضربنا مركزا للموساد؛ حيث أدى الى مقتل 36 شخصا.

