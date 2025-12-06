العتبة العباسية تحتفي بمناسبة مرور ألف عام على تأسيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الجمعة، استعدادها للاحتفاء بألفية حوزة النجف الأشرف 448 – 1448هـ.

وذكرت العتبة في بيان لها أن "هذا الاحتفاء يتمثل بمرور ألف عام على تأسيس حوزة النجف الأشرف، التي تتزامن مع ذكرى قدوم الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قدس سره) لهذه المدينة المقدسة عام 448هـ، وهو فرصة لإبراز الدور الحضاري والعلمي لمدينة النجف الأشرف وحوزتها المباركة، وتسليط الضوء على إسهاماتها التاريخية والثقافية في مسيرة الأمة الإسلامية".

وأضاف البيان، أن" العتبة العباسية المقدسة أخذت على عاتقها التجهيز للاحتفاء بهذه الذكرى؛ لما لها من أهمية في إحياء التراث الديني والثقافي لهذه المدينة العظيمة والحوزة المباركة على مستوى العراق والعالم الإسلامي عبر عقد مراكزها التراثية سلسلة اجتماعات موسعة ناقشت خلالها خطة لندواتها التي تتمحور عن الإصدارات التي ستشارك في ألفية حوزة النجف الأشرف العلمية".

وأشار إلى، أن "المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، عقد في وقت سابق، اجتماعًا ضم عددًا من الشخصيات العلمية، أكد خلاله أهمية الموضوع لما له من معانٍ عظيمة تكشف القيمة الفكرية والعلمية للحوزة المباركة التي خرَّجت الآلاف من الفقهاء والمفكرين والأدباء، وأخذت على عاتقها نشر الإسلام والمذهب في أرجاء المعمورة".

وأقر الاجتماع "مشاريع علمية متعددة منها: إقامة مؤتمر علمي دولي خاص بشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (قدس سره)، ومنها تأليف موسوعة علمية كبرى عن أثر حوزة النجف الأشرف في مختلف العلوم الإسلامية، كعلم الكلام، وعلم الفقه، وعلم أصول الفقه، وعلوم اللغة العربية وغيرها، وتدوين تاريخ مفصل عن أهم الأحداث التي مرت بها هذه المدينة المقدسة وحوزتها المباركة منذ تأسيسها".

وناقشت اللجنة التحضيرية لموسوعة (ألفية حوزة النجف الأشرف العلمية) "ما أنجز من المشروع عبر اجتماع حضره نخبة من مديري المراكز الفكرية والتراثية وعدد من الشخصيات العلمية".

وكرم السيد الصافي، "الباحثين المشاركين في الندوة العلمية الخاصة بالذكرى".

من جانبه، قال مستشار الهيئة العليا لإحياء التراث التابعة للعتبة المقدسة الشيخ مسلم الرضائي: إن "الاجتماع ناقش خطوات إنجاز الموسوعة العلمية الشاملة التي تهدف إلى توثيق نتاج علماء حوزة النجف الأشرف على مدى ألف عام في مختلف الحقول المعرفية ومنها الفقه والأصول وعلوم القرآن والتفسير والرجال والدراية والأدب واللغة والكلام والمنطق والفلسفة والسيرة والتاريخ، والأخلاق".

وأضاف، أن "الموسوعة تمثل مشروعًا حضاريًّا بالغ الأهمية ليس فقط لتوثيق النتاج العلمي لحوزة النجف الأشرف، بل لإبراز دورها الريادي في صياغة الفكر الإسلامي عبر العصور"، مبيناً، أن "الموسوعة ستكون مرجعًا أساسيًّا للباحثين والدارسين، ومصدرًا موثوقًا يظهر عمق التجربة الحوزوية في مختلف الحقول المعرفية".

وأكد البيان، أن "العتبة العباسية المقدسة تحرص على إبراز نتاج العلماء الأعلام في مختلف الحقول المعرفية، عبر التحقيق والنشر وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة إلى جانب الإصدارات التراثية والموسوعات العلمية التي تسلط الضوء على هذا الإرث العريق لتكون ضمن أنشطتها للاحتفاء بألفية حوزة النجف الأشرف التي ستنطلق في العامين 1447 - 1448هـ".

