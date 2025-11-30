إقامة ندوة تعريفية عن مؤتمر التراث البصري

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقام قسمُ شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العبّاسية المقدّسة، ندوةً تعريفية في إيران عن مؤتمره الدوليّ العلميّ الأوّل عن التراث البصري.

وينظّم المؤتمرَ مركزُ تراث البصرة التابع للقسم، في الخامس من تشرين الثاني 2026م، تحت شعار: (تراث البصرة رافدٌ حضاريّ وسراجُ قيمٍ وأصالة)، وبعنوان: (أثر التراث البصريّ في الفكر الإنسانيّ)، ويستمرّ ليومَينِ.

واستضافت الندوة التي حملت عنوان: (التراث البصري المخطوط.. رؤى وأفكار)، إحدى المؤسّسات الثقافية في طهران، بالتعاون مع حوزة طهران العلميّة، وافتُتِحت بكلمةٍ ترحيبية قدّمها مديرُ الحوزات العلمية الشيخ رحيمي صادق، تلتها كلمةُ مدير مركز تراث البصرة الشيخ مدرك الحسون، مؤكّدًا دور المخطوطات في صون المعارف.

وألقى رئيسُ اللجنة العلمية للمؤتمر الشيخ الدكتور محمود العيداني كلمة تعريفية بأهداف المؤتمر، قدّم بعدها الدكتور علي مجيد البديري شرحًا مفصّلًا عن محاوره العلمية، ثم أُجرِي تقديم ورقتين بحثيّتَين، الأولى للدكتور أمير آغا جانلو بعنوان (المخطوطات البصرية والحراك الكلامي الإسلامي)، والأخرى للشيخ فرامرز الفياضي بعنوان (دور رواة البصرة في نقل تراث العترة عليهم السلام).

واختُتِمت الندوة بقراءة البيان الختامي من قِبل الجهة المستضيفة، أعقبها تكريم المؤسّسة الثقافية وحوزة طهران العلميّة بدروع التقدير، ثم توزيع شهادات التكريم على الباحثين المشاركين في الفعالية.

........

انتهى/ 278