انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخاص باستذكار الميرزا النائيني في النجف الأشرف + صور

انطلقت في مدينة النجف الأشرف و برعاية العتبتين العلوية والحسينية المقدستين ومديرية الحوزات العلمية في قم المقدّسة، أعمال المؤتمر التكريمي الدولي الخاص باستذكار جهود الميرزا المحقق العلامة محمد حسين النائيني (قدس سره ) بحضور الضيوف من العلماء الأعلام من الحوزات العلمية في قم ومشهد المقدستين و ممثلي مراجع الدين العظام ، وجمع من العلماء الأعلام وفضلاء الحوزة العلمية والأكاديميين وذوي الاختصاص ، وطلبة وأساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، ومتولي وأمناء وممثلي العتبات المقدسة والمزارات الشريفة في مختلف أرجاء المعمورة.

الأمين العام للعتبة العلوية : الحوزة العلمية امتداد لمدرسة أهل البيت (ع)

وافتتحت أعمال المؤتمر بكلمة ترحيبية للضيوف الكرام ألقاها الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة الخادم السيد عيسى الخرسان ، أكد فيها أن الحوزة العلمية الشريفة تمثل الامتداد الطبيعي والحقيقي لمدرسة أهل البيت الأطهار (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ). و قال السيد الخرسان " نجتمع اليوم تحت أفنان شجرة العلم والتقى للحوزة العلمية الشريفة لنحي الذكرى العطرة لواحد من أعاظم فقهائنا ومراجعنا وأركان مدرسة النجف الأشرف العلم العيلم الفقيه المحقق آية الله العظمى الشيخ محمد حسين النائيني (قدس سره الشريف )، مؤكداً بأن استحضاره سيرته اليوم إنما هو استحضار لروح المدرسة النجفية في أصالتها وامتدادها".

توصيات السيد السيستاني

بدوره ألقى حفيد العلامة النائيني (قدس سره) الشيخ جعفر النائيني كلمة قدم فيها الشكر والتقدير للمرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني لرعاية أعمال المؤتمر ، دام ظله الشريف على توجيهاته القيمة وتوصياته بضرورة أن يهتم المؤتمر بما يناسب مقام هذا المحقق العظيم لما له من عظيم الحق على المسلمين بما أغنى به الحوزات العلمية في مجالات العلم والتحقيق والتزكية والتذهيب وتربية الأفاضل من العلماء وما تحمله من المصاعب والمتاعب في سبيل مقاومة الاستعمار في العراق ومقارعة الظلم والاستبداد في إيران .

كما قدم حفيد الميرزا النائيني الشكر والتقدير للعاملين في العتبتين العلوية والحسينية المقدستين بما تحملوه من أعباء المؤتمر وبذل الجهود في المساهمة الفعالة في هذا السبيل ، وخص بالذكر الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة السيد عيسى الخرسان ، وسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، مع الشكر والتقدير للحضور المشاركين في إحياء مراسم الاستذكار .

المحقق النائيني مهندس الأصول

و ألقى سماحة السيد منير الخباز كلمة الحوزة العلمية أكد فيها، أن" المحقق النائيني بحق هو مهندس الأصول حيث وضع الضوابط وفرق النكات وأسس المصطلحات الخاصة بكل بحث وساق المنهج في كل بحث بشكل متسلسل من مقدمته الى نتائجه وهذه ميزة فنية تفرد بها المحقق ( قدس سره الشريف ).

العلامة النائيني علم من أعلام الحوزة العلمية

بدوره أشار مدير مجمع الإمام الحسين (عليه السلام) العلمي السيد عباس الحسيني في كلمة الى أن " المحقق النائيني (قدس سره الشريف) علم من أعلام من أعلام الحوزة العلمية ومجتهد فذ ومفكر إصلاحي فذ ، كان موسوعة جامعة في العلم والفلسفة ملما في العرفان والأخلاق واديباً ، جمع بين عمق البحث ودقة التحقيق ، مشيراً الى أن آراءه ونظرياته لا تزال منذ أكثر من 90 عاماً على رحيله محوراً للنقاش والتدريس في أروقة الحوزات العلمية .

جهود مباركة للحوزة العلمية في النجف الأشرف

وألقى مدير الحوزات العلمية في مدينة قم المقدسة سماحة الشيخ علي رضا أعرافي ، أثنى فيها على دور علماء الحوزة العلمية في النجف الأشرف منذ الازل الى يومنا هذا ، والتقدير لجهودهم المكثفة لما بذوله من جهود و إنجازات، معرباً عن تقديره وشكره لاجتماع العلماء الأعلام في الحوزات العلمية في العراق وإيران لتكريم شخصية شامخة من رموز العلم والفكر في الحوزة العلمية والحديث عن الآثار والسيرة العطرة ، والاستلهام من قيمها للقيام بالوظائف لتحقيق رسالة الحوزة العلمية في العصر الراهن المليء بالفرص الكبيرة والتحديات العظيمة . وقدم الشيخ الأعرافي، الشكر والتقدير لمكاتب مراجع الدين العظام والأمانة العامة للمؤتمر وللحضور الكريم والعتبتين العلوية والحسينية المقدستين والمحققين والباحثين والباحثين المساهمين في تقديم موسوعة العلامة النائيني (قدس سره )، مشيراً الى أن الهدف من عقد هذه المؤتمرات لا ينحصر في أداء واجب الوفاء تجاه كبار العلماء ورجال الفكر والإصلاح في تاريخ الإسلام والتشيع ، بل يضاف إليه استهداف تعريف الحوزة العلمية بالمجتمع العالمي والجيل الجديد والجامعات لترسيخ الهوية الحوزوية في الحوزة والمجتمع العلمي ، كما يُستهدف أيضا إلهام الأجيال الجديدة من الطلبة والأساتذة بروح الجهاد العلمي والرسالي التي ميّزت أولئك الروّاد.

رفع الستار عن موسوعة المحقق النائيني (قدس سره)

و في مسك ختام المؤتمر بادر العلماء الأعلام برفع الستار عن الموسوعة العلمية الكاملة للمحق النائيني (قدس سره) والتي ضمّت 40 مجلداً استغرق العمل بها عامين كاملين من قبل الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة و مجمع الإمام الحسين (عليه السلام) العلمي التابع للعتبة الحسينية المقدسة ، فيما بادر الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة الخادم السيد عيسى الخرسان الى إهداء راية المولى أمير المؤمنين (عليه السلام) الى الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة سلّمت الى آية الله الشيخ علي رضا الأعرافي مدير الحوزات العلمية والعلماء الأعلام فيها.

يُذكَر أنَّ انعقاد المؤتمر في رعاية العتبة العلوية المقدسة في النجف الأشرف يأتي بعد إقامة نسخته الأولى في مدينة قم المقدّسة ، على أن تُختتم فعاليات النسخة الحالية بجلسة ثالثة تُعقَد في رحاب العتبة الحسينية المقدسة .