مشاركة إيران بالدورة الأولى لمسابقة القرآن الدولية في باكستان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مسابقة باكستان الدولية لتلاوة القرآن الكريم أمس الاثنين 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة قارئ وحكم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وإن مسابقة القرآن الكريم الدولية في باكستان بدورتها الأولى، تُقام بتنظيم من وزارة الشؤون الدينية الباكستانية ابتداءً من أمس الاثنين، ولمدة أربعة أيام، ويشارك فيها ممثلون من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ويحضر في هذه الدورة من مسابقة تلاوة القرآن الكريم، "غلام رضا شاه ميوه الأصفهاني"، الحكم الدولي في مسابقة القرآن الكريم من إیران، و"عدنان مؤمنين خميسه"، القارئ الدولي الموفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب ممثلين آخرين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأقيم حفل افتتاح المسابقة بحضور وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان "سردار يوسف".

وتُقام هذه المسابقة في إطار ست مجموعات، وفي النهاية يتم اختيار قارئين من بين أعضاء كل مجموعة للمرحلة التالية.

وتقام المرحلة نصف النهائية يوم الخميس القادم باختيار خمسة مشاركين، فيما ستقام المرحلة النهائية في نفس اليوم بمنافسة بين الثلاثة المتبقين.

وتُعدّ هذه المسابقة التاريخية جزءًا من جهود باكستان لتعزيز الروابط الثقافية والروحية بين شعوب العالم الإسلامي، وتسليط الضوء على دورها في خدمة القرآن الكريم ونشر قيمه السامية، وهي الحبّ والسلام والوحدة.

وذكرت إذاعة باكستان أن البلاد تسعى من خلال استضافة هذا الحدث إلى عرض تقاليدها الثقافية والروحية والدينية، وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الشباب على تدبر معاني القرآن والحفاظ على سنة التلاوة المقدسة عبر الأجيال.

سيُقام حفل توزيع الجوائز الكبرى للمسابقة في 29 نوفمبر الجاري بحضور "حسين إبراهيم طه"، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، و"الشيخ عبد الرحمن السديس"، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والعلماء الدينيين والممثلين الأجانب في مركز مؤتمرات "جناح".

