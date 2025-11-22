رجل دين سني يؤكد على الوحدة درعاً واقياً ضد أعداء الإسلام

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد الأخوند غولدي كمالي، مدير مدرسة الخادمية في خراسان الشمالية بإيران، على أهمية تعزيز وحدة الأمة وتجنب الخلافات التافهة.

وقال: "الوحدة والتقارب مبدأان مشتركان بين جميع المذاهب الإسلامية، بل وحتى بين جميع الأديان السماوية. وتكمن أهمية الوحدة في بناء مواقف جماعية وردود فعل مشتركة ضد أعداء الإسلام".

وأوضح كمالي أن الخلافات البسيطة لا ينبغي أن تعيق الوحدة، فهي ليست أساسية ولا تمنع تحقيق وحدة الأمة أو ترسيخ التضامن بين المسلمين.

وأكد العالم السني: "إن أعداء العالم الإسلامي اللدودين لديهم مشكلة حقيقية مع الوحدة. هدفهم هو ضرب جذور الإسلام حتى لا يبقى له أثر. ولكن ما دامت الوحدة والتقارب قائمين بين إخواننا وأخواتنا المتدينين، فإن مساعيهم العمياء ستفشل".

وأضاف: "من استراتيجيات الأعداء إثارة الانقسامات بين الشعوب الإسلامية لإضعاف التضامن. لذا، فإن الحفاظ على وحدة أراضي الدول الإسلامية والحفاظ على المعتقدات والقيم مبدأان أساسيان للحفاظ على الوحدة".