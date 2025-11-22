يونيسف: الكيان الصهيوني تقتل طفلين يوميًا في غزة رغم وقف إطلاق النار

كشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن الهجمات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة تواصل حصد أرواح الأطفال بمعدل طفلين يوميًا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ريكاردو بيريس، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، أن الطفلة التي قُتلت أمس الخميس في غارة صهيونية على خان يونس، وسبعة أطفال آخرين قُتلوا قبلها بيوم في مدينة غزة، يؤكدون أن الهدنة لم تُنهِ معاناة الصغار. وأضاف أن ما لا يقل عن 67 طفلاً قُتلوا منذ بدء الهدنة، إلى جانب عشرات الجرحى.

وشدد المتحدث على أن “هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تمثل أطفالًا لهم عائلات وأحلام”، مؤكداً أن الواقع الذي يعيشه أطفال غزة “قسري وقاتم”، وأنه “لا مكان آمناً لهم”، داعيًا المجتمع الدولي إلى وقف التطبيع مع معاناتهم المستمرة.

وأشار بيريس إلى أن جهود اليونيسف الواسعة في القطاع لا تزال غير كافية، مضيفًا: “لو وصلت المساعدات بالسرعة والحجم المطلوبين، لتمكنّا من فعل المزيد لإنقاذ الأرواح”.

ولفت إلى أن مئات آلاف الأطفال يقطنون خيامًا تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية، ويواجهون شتاءً قاسيًا دون تدفئة أو عزل أو بطانيات، الأمر الذي يفاقم ظروفهم الإنسانية ويعرضهم لخطر البرد والمرض.

..........

انتهى/ 278