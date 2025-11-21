وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ بمناسبة يوم حقوق الطفل وهو اليوم العالمي للطفل ويُحتفل به في 20 تشرين الثاني من كل عام.

هذا العرض يبيّن كيف قدّم القرآن رؤية متكاملة لحقوق الطفل بوصفها أساساً لبناء مجتمع رحيم وسليم.

التأسيس القرآني لسلامة الطفولة ونموّها

تمثّل الإشارات القرآنية إلى رعاية الناشئة أحد المرتكزات الكبرى في بناء المجتمع الإسلامي، إذ يتجلّى عبرها التصوّر التربوي الربّاني القائم على صون الحياة، وتحصين الفطرة، وضمان النموّ الآمن للطفل داخل أسرة مستقيمة ونظام اجتماعي راسخ. ويكشف التأمل في هذه الإشارات عن منظومة حقوقية متكاملة تسبق كل المواثيق الحديثة، وتستند إلى مبدأ الكرامة الإنسانية منذ لحظة التكوين الأولى، ومنها:

1. حقّ الطفل في الحياة وعدم الاعتداء

يقرّر القرآن هذا الحق حين ينهى عن قتل الأولاد كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق [1] وفي قوله : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق [2]. يجتمع هذان النصّان على حماية الطفل من أي اعتداء بدافع الفقر أو الخوف من المستقبل، ويجعلان صيانة حياته أصلًا لكل حقّ آخر.

2. حقّ الطفل في النسب والحماية الأسرية

يثبت القرآن حقّ الطفل في الانتماء الصحيح بقوله: ادعوهم لآبائهم [3] ، وهو أصل في صيانة الهوية ووضعه القانوني. وفي سياق علاقة الوالدين، يمنع القرآن الإضرار بالطفل عند النزاع بينهما كما في قوله: لا تُضارّ والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له بولده[4]، فتُحفظ له بيئة لا يكون فيها طرفًا في صراع الكبار.

3. حقّ الطفل في الرعاية من الرضاع إلى الفطام

تحدّد آية الرضاع معيار الرعاية في عامين كاملين كما في قوله تعالى: والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين[5]، مع تحميل الأب مسؤولية النفقة والكسوة بما يحفظ توازن الأسرة ويؤمّن حاجات الطفل الأساسية.

4. حقّ الطفل في الأمن والحماية من الأذى

يعرض القرآن صورًا من العناية الإلهية بالطفل، منها مشهد مريم وهي تشير إلى طفلها فينطق مطمئنًا أمّه كما في قوله تعالى: قال إني عبد الله…[6]، وهو نموذج للحماية والسكينة. ويعزّز القرآن هذا المعنى بقوله: لو تركوا من خلفهم ذريةً ضعافًا خافوا عليهم[7]، فيضع حماية الذرية المستضعفة ضمن واجبات المجتمع.

5. حقّ اليتيم في الرعاية الكاملة

يحذّر القرآن من أكل مال اليتيم في قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا… [8]، ويأمر باختبار اليتيم قبل تسليم ماله في قوله: فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم [9]. ويضيف توجيهًا أخلاقيًا خاصًا في قوله: فأما اليتيم فلا تقهر[10]، ثم يؤكّد صيانة ماله بقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [11]. تتكامل هذه النصوص في منظومة واحدة ترعى اليتيم مالًا ونفسًا.

6. حقّ الطفل في التربية والتعليم

تُمثّل وصايا لقمان لابنه نموذجًا قرآنيًا للتربية، بدءًا من قوله : يا بني لا تشرك بالله [12] ومرورًا بالتوجيهات العملية والأخلاقية، لتؤسس منهجًا تربويًا يجعل التعليم حقًا ملازمًا لنموّ الطفل وعقله.

7. حقّ الطفل في الكرامة الإنسانية

يندرج الطفل في عموم التكريم الوارد في قوله: ولقد كرمنا بني آدم [13] ، فيتقرر له حقّ الكرامة الإنسانية وحرمة الإهانة والإذلال، باعتباره فردًا كامل القيمة داخل الجماعة الإنسانية.

8. حقّ الطفل في بيئة أسرية رحيمة

تتجلّى رحمة الوالدين في القرآن من خلال مشاهد متعددة، منها دعاء زكريا كما في قوله: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة [14] ، ومنها حوار إبراهيم مع ابنه الذي يبدأ بقوله: يا بني إني أرى في المنام…[15]، وهي أمثلة ترسّخ حقّ الطفل في الحوار والرفق والرعاية العاطفية.

9. حقّ الطفل في العدالة داخل الأسرة

يستمد هذا الحق أصله من قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل [16] ، وهو مبدأ عام يمنع التمييز بين الأبناء ويجعل العدل ركنًا من أركان الاستقرار النفسي داخل الأسرة.

10. حقّ الجنين في الحماية والرعاية

يصف القرآن مراحل خلق الإنسان في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين[17] ، وهو وصف يثبت حرمة الاعتداء على الجنين وضرورة رعايته بوصفه بداية تكوين الطفل وامتدادًا لحقّه في الحياة.

خاتمة

يتضح من هذا العرض أنّ القرآن لم يتعامل مع الطفل بوصفه كائناً ضعيفاً يحتاج إلى حماية فحسب، بل بوصفه أمانة ربّانية تستوجب إحاطة شاملة بالعناية والرعاية والعدل. ومن خلال هذا النسق الدقيق من التوجيهات، يتبلور الفهم الإسلامي للحقوق بوصفها التزامات أخلاقية واجتماعية، لا تنفصل عن مقصد عمارة الإنسان وتهذيب مساره في الحياة. هكذا تتكامل الدلالة القرآنية لتضع أساساً حضارياً صلباً لحقوق الطفل، يدعو إلى استئناف النظر فيه واستثماره في واقعنا المعاصر.

________________________________________

الحواشي – تمام الآيات كما في المصحف الشريف

بقلم الشيخ علي خازم

