نتنياهو وكاتس يتجولان في سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أجريا جولة اليوم في سوريا.

وقالت هيئة البث إن "نتنياهو وكاتس قاما بجولة في سوريا، واستمعا إلى عرض للوضع في المنطقة"، لافتة إلى أن "هذه الزيارة تأتي، في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى توقيع اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية وغيرها من وسائل الإعلام العبرية، أفادت هذا الأسبوع بأن المحادثات بشأن توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا وصلت إلى طريق مسدود بحسب مصادر إسرائيلية.

ولفتت المصادر إلى أن "إسرائيل رفضت طلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب من جميع النقاط التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد".

وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل ستنسحب من بعض هذه النقاط فقط مقابل اتفاق سلام شامل مع سوريا، وليس اتفاقا أمنيا، وهو أمر لا يلوح في الأفق حاليا".

يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس أركان الجيش إيال زامير شاركا أيضا في الجولة داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى رئيس جهاز الشاباك.

وكان نتنياهو طلب في وقت سابق أن يتم تأجيل جلسة محاكمته اليوم لدواع أمنية.

