الكيان الصهيوني يقصف منطقة في ريف القنيطرة ويتوغل فيها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ توغل الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- في بلدة بريقة في ريف القنيطرة، وذلك بعد ساعات قليلة من قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية.

وأفادت الوكالة أن قوات إسرائيلية توغلت في بلدة بريقة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، بعد أن قصفت بـ4 قذائف مدفعية حرش تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، دون إيراد خسائر بشرية أو مادية، مضيفة أن قوات إسرائيلية توغلت في منطقة حوض اليرموك بريف درعا.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سابقا الثلاثاء، في ريفي محافظتي القنيطرة ودرعا، غداة 3 توغلات -الاثنين- في ريف القنيطرة.

ودمشق في ظل حكومة الجولاني الارهابي سابقا تكتفي بالإدانة فقط دون اتخاذ خطوات واجراءات عملية تنهي اعتداء، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة سوريا.

وأعلنت دولة الاحتلال الصهيوني من طرفها فقط، انهيار اتفاق فصل القوات بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتصاعدت أخيرا الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن حكومة الجولاني الذي يتلقى دعما مباشرا من تركيا وأمريكا لم تشكل أي تهديد لتل أبيب وأعلنت ذلك في مناسبات كثيرة، فإن جيش الإسرائيلي الاحتلال يتوغل مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

