مقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين في عملية قرب “غوش عتصيون”

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قُتل جندي صهيوني وأُصيب 3 آخرون بعمليّة مزدوجة شملت الدهس والطعن قرب مستوطنة “غوش عتصيون”، بين مدينتَيّ بيت لحم والخليل، جنوبيّ الضفة الغربيّة المحتلة، اليوم الثلاثاء، فيما استشهد منفّذاها برصاص قوّات الاحتلال.

يأتي ذلك فيما أُصيب شخصان أحدهما مصوّر صحافيّ والآخر طفل في الثانية عشرة من عمره، برصاص قوّات الاحتلال اليوم الثلاثاء، جرّاء استهداف مباشر لمتظاهرين ضدّ تواصُل تهجيرهم من منازلهم في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وزعم طاقم إنقاذ صهيوني بموقع العملية بـ”غوش عتصيون”، أنه “تم العثور على عبوات ناسفة بمركبة المنفّذين لم يتسنّ لهما استخدامها، قبل إبطال مفعولها في مكان الحادث”.

وقال جيش الاحتلال في بيان أوّل، إنّ “بلاغا ورد يفيد بوقوع عملية دهس وطعن في منطقة مفترق ’غوش عتصيون’، والتحقيق جارٍ في التفاصيل”.

وفي بيان ثان، ذكر جيش الاحتلال أنه “في أعقاب العملية عند مفترق ’غوش عتصيون’، تبيّن أن الحادث كان عبارة عن عملية دهس وطعن”، مضيفا أن “قوات الجيش قتلت اثنين في الموقع”.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، نصبت قوات الاحتلال حواجز على الطرق، وتعمل على تطويق القرى، وتمشيط المنطقة.

وأعلنت طواقم طبيّة إسرائيلية في البداية عن إصابة شخصين اثنين بالعملية، غير أنها أشارت بعد وقت وجيز إلى إصابة 4 أشخاص، وُصفت جراح أحدهم بالحرجة، ما لبثت الطواقم الطبيّة حتّى أقرّت مقتله.

وذكرت هيئة البثّ الصهيونية العامّة (“كان 11”)، أنه “بحسب شهادات من تواجدوا في موقع الحادث، بدأ الهجوم بدهس سيارة، وترجّل المهاجمان منها بعد محاولة الدهس، وشرعا بطعن المتواجدين عند التقاطع”.

وعمدت قوّات الاحتلال إلى محاصرة القرى والبلدات الفلسطينية في المنطقة، وأغلقت مداخل بلدات ونصبت حواجز محيطة بالخليل وبيت لحم، عقب العملية المزدوجة.

وتصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ أن بدأت تل أبيب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأدّت اعتداءات الجيش والمستوطنين معًا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1073 فلسطينيًا، وإصابة نحو 10 آلاف و700، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.

