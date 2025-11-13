260 شهيدا وانتشال 533 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار بغزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ذكرت الصحة في بيان صحفي اليوم الخميس، بأن عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم من المواقع المدمرة 533 ضحية.

وبينت أن الحصيلة الكلية للعدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 69,187 شهيدًا و170,703 إصابات، وسط انهيار واسع للبنية الصحية وصعوبات متزايدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

ويتزامن ذلك مع تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار للشهر الثاني على التوالي، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية وغياب شبه كامل للمؤسسات الإغاثية الدولية، وعلى رأسها وكالة “أونروا”.

في حين تعاني العائلات النازحة من نقص حاد في الغذاء والمياه والمأوى، وتفاوت كبير في توزيع المساعدات التي دخلت خلال الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار الدمار الواسع في البنى التحتية.

