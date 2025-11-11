أميركا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة على حدود غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرحت مصادر اعلامية عبرية مطلعة على الخطط الأولية أن القاعدة مخصصة لاستخدام القوات الدولية التي ستعمل في القطاع وأنها ستكون قادرة على إيواء آلاف الجنود.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" عن المصادر أن ميزانية بناء القاعدة من المتوقع أن تبلغ حوالي نصف مليار دولار، وأن الاميركان عملوا في الأسابيع الأخيرة، على دفع هذه المسألة إلى الأمام مع الحكومة والجيش، بل وبدأوا بدراسة مواقع محتملة في قطاع غزة.

وقد يكون للاستثمار في قاعدة متماثلة خارج الولايات المتحدة آثار محلية أيضا، حيث يعارض العديد من أعضاء الحزب الجمهوري توسيع التدخل العسكري الأميركي في الخارج.

حتى الآن، كان الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل محدودًا للغاية

بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق الحرب، أرسلت الولايات المتحدة حوالي 200 جندي إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، ويعملون حاليًا من مركز القيادة الأمريكي في كريات جات . بالإضافة إلى ذلك، نشرت الولايات المتحدة خلال العدوان على غزة بطارية صواريخ ثاد في كيان الاحتلال، ساعدت في اعتراض الصواريخ الإيرانية.

تنضم القاعدة المخطط لها إلى التحركات الأمريكية التي قلصت حرية عمل سلطات الاحتلال في القطاع، وخاصةً فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي استخدمتها سلطات الاحتلال كوسيلة للضغط على الفلسطينيين.

