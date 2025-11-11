  1. الرئيسية
حماس: الاعتداء على مقبرة باب الرحمة جريمة تهويدية تستهدف طمس هوية القدس

11 نوفمبر 2025 - 14:41
رمز الخبر: 1749296
وصفت حركة حماس اعتداء المستوطنين على مقبرة باب الرحمة التاريخية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بأنه جريمة تهويدية سافرة تستهدف طمس المعالم الإسلامية والمسيحية للمدينة وتزييف تاريخها وهويتها.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما ارتكبته “قطعان المستوطنين” أمس من تحطيم للقبور والشواهد داخل المقبرة، يمثل اعتداءً صارخاً على قدسية المكان وحرمة الأموات، ويأتي في سياق الانتهاكات اليومية المنظمة التي ينفذها الاحتلال بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأضافت أن هذه الجريمة تشكّل حلقة جديدة في مسار التهويد الممنهج للقدس ومحاولات الاحتلال فرض واقع جديد في محيط المسجد الأقصى المبارك.

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحرك عاجل وفوري من أجل حماية المعالم التاريخية والدينية في القدس، ووضع حدٍّ لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتكرّرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والتراث الإسلامي المحيط به.
