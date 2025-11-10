مستوطنون يخربون مقبرة بجوار الأقصى وموجة اعتداءات بأنحاء الضفة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قالت محافظة القدس في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، إن مجموعة من المستوطنين أقدمت على تحطيم عدد من القبور في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

ومقبرة باب الرحمة من أشهر المقابر الإسلامية في القدس، ويرجع تاريخها إلى 1400 عام، وتضم العديد من قبور الصحابة والمجاهدين الذين شاركوا في فتح القدس، سواء في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو في عهد صلاح الدين الأيوبي.

وتتعرض المقبرة لهجمات وانتهاكات إسرائيلية متواصلة، وحاول الاحتلال اقتطاع أجزاء منها، في محاولة لتغيير المشهد الثقافي لهذه المنطقة والتمهيد للسيطرة على البلدة القديمة في القدس ومحيطها، خصوصا المسجد الأقصى.

اعتداء على المزارعين

من ناحية أخرى، اعتدت قوات الاحتلال، اليوم، على مزارعين فلسطينيين أثناء عملهم في أراضيهم الواقعة غرب بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت نحو المزارعين أثناء عملهم، ما أدى لإصابة أحد الفلسطينيين، ثم اعتقل جنود الاحتلال أحد المزارعين ونقلوا إلى جهة غير معلومة.

في الوقت نفسه، أفادت مراسلة الجزيرة بأن مستوطنين هاجموا بلدة المزرعة الغربية شمال محافظة رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة في الوقت نفسه، وحاصرت منزل المواطن حسن صندوقة واحتجزت أطفاله وزوجته، وسط دعوات من أهالي البلدة للخروج والتصدي للهجوم.

وغير بعيد عن هذه المنطقة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وانتشرت في شوارعها.

كما اقتحم مستوطنون أطراف بلدة سنجل شمال رام الله، ونفذوا جولات استفزازية بمحاذاة بيوت المواطنين، وفقا لما أوردته وكالة وفا.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون تصعيد اعتداءاتهم على المدن والبلدات الفلسطينية في إطار مخطط متسارع لتعزيز احتلال الضفة الغربية.