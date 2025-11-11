صدور العدد "128" من مجلة "الآفاق" الأسبوعية المعنية بشؤون الحوزات العلمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 128 من مجلة الآفاق المعنيّة بشؤون الحوزات العلميّة في المحاور التالية‎:‎

1. ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها

2. كلمة رئيس التحرير: فلسطين في وجدان إيران قضية إسلامية أم مصلحة سياسية؟

3. آية الله العظمى جوادي الآملي في اجتماع أساتذة الحوزة العلمية في قم: على الحوزات العلمية أن تعمل على تعزيز نظام الإمامة والأمة وألا تسمح للجاهلية القديمة أو الحديثة أن تتناغم مع المجتمع.

4. آية الله شب زنده دار في اجتماع أساتذة الحوزة العلمية في قم: إن الحوزات العلمية حقًا هي الحافظة للشريعة المقدسة والتعاليم الإلهية، وإن بركات الإسلام العزيز الكثيرة مرهونة بجهود علمائها وأركانها.

5. آية الله أستادي: الطالب الديني يجب أن يجعل علمه وسيلة لتعزيز إيمان الناس.

6. السيد فضل الله: على الدولة اللبنانية عدم الخضوع لأي إملاءات أو شروط تمس بالسيادة.

7. في حوار مع علي رضا قائمي نيا: المساوئ المعرفية واللاهوتية للفضاء السيبراني.

8. سيماء الصالحين.

9. علماء وأعلام: آیة الله العظمی الميرزا جواد التبريزي رضوان الله علیه

10. صدر حديثاً: منطق تفسير القرآن الكريم (القرآن الكريم والعلوم الطبيعية).

11. تعريف بكتاب: فقه رمزارزها [فقه العملات الرقمية] – تقريرات أبحاث درس الخارج للسيد محمد رضا مدرسي اليزدي.

12. مقالة: من فلسفة التأويل عند صدر المتألهين الشيرازي.

13. مقالة: الأسس المنطقية للاستقراء وإشكالية الحداثة.

14. ملاحظة: الفلسفة كأساس لبناء الفكر الأخلاقي عند العلامة الطباطبائي.

15. شهداء الفضيلة: الشهيد حجة الإسلام السید هادي الحسیني القمي.

16. كلمات للحياة: أدعية الصباح والمساء.

17. شعر وقصیدة: السيد حيدر الحلّي.

18. نصیحة نفسیة: السلام الداخلي... هدية تستحقها.

