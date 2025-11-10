قوات الاحتلال الصهيونية تنفذ عملية أمنية داخل الأراضي السورية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليةً أمنيةً داخل الأراضي السورية، وتحديداً في ريف درعا الغربي، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب التفاصيل التي نقلها المرصد، طوّقت قوة عسكرية إسرائيلية الحي الغربي من قرية معرية، الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وبدأت حملت تفتيش في المنطقة.

كما توغّلت آليتان عسكريتان تابعتان لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل شوارع معرية، بعد خروجهما من ثكنة الجزيرة الواقعة على أطراف القرية، حيث تتمركز قوات الاحتلال منذ الـ9 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وجابت الآليتان عدداً من شوارع القرية، رفقة طائرة مسيّرة حلّقت في الأجواء فترةً وجيزة، بحسب ما أضافته مصادر للمرصد.

وأشار المرصد إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفّذت 6 توغلات متتالية خلال الأيام الـ3 الماضية في مناطق ريف القنيطرة أيضاً.

واستخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه التوغلات عشرات الآليات العسكرية والدبابات، ونصبت حواجز مؤقتة لتفتيش المدنيين والسيارات والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

وحذّر المرصد من أنّ هذه التوغلات سبّبت ضغطاً متواصلاً على المواطنين والسكان، في ظلّ "صمت حكومي مريب، يفتح المجال لاستمرار الانتهاكات من دون أي رادع أو محاسبة".

