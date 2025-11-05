زهران ممداني بعد الفوز: السياسة لم تعد تُفرض علينا.. وسنضع حداً للفساد والإسلاموفوبيا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعرب زهران ممداني، بعد فوزه بمنصب عمدة نيويورك، عن شكره لكل المواطنين في المدينة، سواء صوتوا له أم لمنافسيه، مؤكداً أن الفوز يمثل فرصة لإثبات أنه يستحق الثقة.

وقال ممداني: "هدفي أن أجعل مدينة نيويورك أفضل لكم مما كانت عليه بالأمس"، مضيفاً أن انتصارهم جاء نتيجة إصرارهم على أن "السياسة لم تعد تُفرض علينا، بل هي ما نفعله نحن".

وكشف عن أبرز أولويات برنامج إدارته المقبلة، مؤكداً أن محور رؤيته سيكون معالجة أزمة تكلفة المعيشة، إضافة إلى جعل الحافلات مجانية وتوفير رعاية أطفال شاملة.

وشدد على أنه سيضع "حداً" لثقافة الفساد التي سمحت لمليارديرات مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتهرب من الضرائب واستغلال الإعفاءات الضريبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن نيويورك لن تكون بعد الآن "مدينة يُتاجَر فيها بالإسلاموفوبيا لتحقيق الفوز في الانتخابات".

وتابع ممداني: "إذا كان بإمكان أي شخص أن يُظهر لأمة خانها ترامب كيفية هزيمته، فهي المدينة التي أنجبته"، مضيفاً: "أنا مسلم واشتراكي ديمقراطي وأرفض الاعتذار عن أيّ من هذا".

وفاز ممداني برئاسة بلدية نيويورك متغلباً على المرشح الجمهوري كورتيس سليوا والمستقل أندرو كومو، ليصبح أول مسلم يتولى رئاسة أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

وأفاد مراسل الميادين بأنّ المشردين والفقراء شكّلوا الفئة الأكبر التي صوتت لممداني، في حين حذّر منافسه الجمهوري كورتيس سليوا من أنه سيكون "أسوأ كابوس" لممداني إذا حاول "تطبيق الاشتراكية" في المدينة.

وهنّأ المرشح أندرو كومو ممداني على فوزه، فيما أعرب السيناتور بيرني ساندرز عن رغبته بالعمل معه، واصفاً فوزه بـ"إحدى أكبر المفاجآت السياسية في التاريخ الأميركي الحديث".

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، حصل ممداني على عدد كبير من أصوات اليهود في نيويورك، ووفقاً لصحيفة "إسرائيل هيوم" فإن نحو 60% صوتوا للحاكم السابق بينما صوت 30% لصالح ممداني.

