قوات صهيونية تنفذ توغلات جديدة في قرى بريف القنيطرة جنوبي سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت توغلات جديدة في قرى العجرف والمشيرفة وأم باطنة بريف القنيطرة جنوبي سوريا، أجرت خلالها عمليات تفتيش ومحاصرة عدد من المنازل.

وأوضحت "سانا" أن دورية إسرائيلية مؤلفة من 4 سيارات عسكرية ودبابتين انطلقت من نقطة العدنانية، وسلكت طريق قرية المشيرفة باتجاه العجرف، قبل أن تتوقف في المشيرفة وتباشر عمليات تفتيش للمنازل.

كما اقتحم رتل آخر مكون من 7 آليات عسكرية ودبابتين قرية أم باطنة، وحاصر منزلا غرب سرية أم باطنة، دون الكشف عن أهداف العملية.

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة، حيث توغلت السبت الماضي 21 آلية إسرائيلية في قرى بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى الصمدانية الشرقية، وفق ما أفادت به مصادر محلية للجزيرة.

