خطيب هنديّ: ضرورة اقتران العزاء للسيّدة فاطمة الزهراء (سلام اللّه عليها) بالعمل بتعاليمها وسيرتها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في خطبته لصلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد الخوجة بمدينة مومباي الهنديّة، أشار حجّة الإسلام والمسلمين السيّد أحمد علي عابديّ إلى المنزلة الرفيعة للسيّدة فاطمة الزهراء (سلام اللّه عليها)، مبيّنًا أهمّيّة إحياء ذكراها وشرح سيرتها العطرة، ومؤكّدًا على ضرورة تطبيق القيم الدينيّة في الحياة العمليّة.

وتابع سماحته حديثه مبيّنًا أنّه لا وجود لأيّ تعصّبٍ أو تحيّزٍ في محضر اللّه تعالى، مصرّحًا بأنّ معيار التفاضل يوم القيامة هو الإيمان والعمل الصالح، ومن كان أرسخ قدمًا في هذين المجالينِ، نال منزلةً أرفع في ذلك اليوم العظيم.

وأشار خطيب الجمعة في مومباي الهنديّة إلى عظمة السيّدة فاطمة الزهراء (سلام اللّه عليها) في يوم الحشر، موضحًا أنّ المنزلة التي أكرم اللّه تعالى بها السيّدة الزهراء (سلام اللّه عليها) يوم القيامة لا نظير لها؛ إذ لا أحد يماثلها إيمانًا وعملاً.

ضرورة نشر السيرة الفاطميّة

وأعرب هذا العالم الدينيّ الهنديّ الجليل عن شكره وامتنانه للمشاركين في مراسم عزاء السيّدة الزهراء (سلام اللّه عليها)، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه المجالس المعنويّة، وأضاف أنّه ينبغي أن تُعرض سيرة السيّدة الزهراء (سلام اللّه عليها) ونمط حياتها في المجالس القادمة بأسلوبٍ يجعلها قابلةً للتطبيق في حياة أُسَرنا، وأن تنعكس آثارها في سلوكنا وعلاقاتنا العائليّة.

التحذير من الابتعاد عن الثقافة الفاطميّة

وأبدى حجّة الإسلام والمسلمين عابديّ قلقه من ارتفاع معدّلات الطلاق والخلافات الأسريّة في المجتمع اليوم، وأوضح قائلًا: إنّنا نسمع باسم السيّدة الزهراء (سلام اللّه عليها)، ولكنّنا عمليًّا ابتعدنا عن ثقافتها ونمط حياتها، وبدلًا من الاقتداء بالنماذج الإسلاميّة، تأثّرنا بالثقافة الغربيّة؛ وهذا هو السبب الجذريّ لكثيرٍ من المشكلات الأسريّة.

الدعوة إلى الاستفادة الصحيحة من منجزات الغرب

وأضاف حجّة الإسلام والمسلمين عابديّ مصرّحًا بأنّنا لا نعارض الاستفادة من منجزات الأمم الأُخرى؛ بل ينبغي لنا أن نستفيد من التقدّم العلميّ والتقنّيّ في العالم ونسير مواكبين له، ولكن في مجالات الأخلاق والأسرة ونمط الحياة، يجب أن نتمسّك بتعاليم الإسلام ومبادئه.

وفي ختام كلمته، شدّد سماحته مرّةً أخرى على ضرورة نشر الأخلاق والثقافة الفاطميّة، والعمل بمكارم الأخلاق، داعيًا المؤمنين إلى أن يغتنموا أيّام عزاء السيّدة الزهراءِ (سلام اللّه عليها) بالحضور في المجالس والاقتداء بسيرتها، ليكون ذلك منطلقًا لترسيخ الأخلاق الدينيّة وتعزيز دعائم الأسرة.

