العتبة الحسينية المقدسة تسمح لترجمة مؤلفات السيد محمد باقر السيستاني إلى اللغة الإندونيسية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن المركز الدولي للدعوة القرآنية في العتبة الحسينية المقدسة عن إطلاق مشروع لترجمة مؤلفات السيد محمد باقر، نجل آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، إلى اللغة الإندونيسية، بهدف نشر الفكر الإسلامي المعاصر بين المجتمعات الإسلامية.

وصرح الأستاذ منتظر المنصوري، مدير المركز الدولي للدعوة القرآنية، قائلاً: "يُعدّ هذا المشروع، الذي يُركّز على ترجمة المؤلفات الدينية المؤثرة، جزءًا من جهود المركز الأوسع لتعزيز التبادل الثقافي والفكري مع المجتمعات في مختلف البلدان. ​​ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوار العلمي والفكري، لا سيما داخل المجتمعات الإسلامية، ولا سيما في إندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من المسلمين في شرق آسيا".

وأضاف أنه تمّت ترجمة كتابين من العربية إلى الإندونيسية: "منهج الدين في هداية الإنسانية" و"الدين والحداثة". وأوضح المنصوري: "تستكشف هذه الأعمال قضايا الإنسانية والإيمان من منظور فكري معاصر، وقد حظيت باهتمام متزايد بين الشباب المسلم".

وأضاف: "اختيرت مؤلفات سماحة السيد محمد باقر السيستاني (دام ظله) لما لها من أهمية في معالجة التحديات الفكرية بمنهج علمي سليم. وتتميز كتاباته بمعالجة منفتحة وجذابة للمواضيع الدينية والاجتماعية، بما ينسجم مع تطلعات جيل اليوم".

وأشار المنصوري إلى أن الترجمات قام بها السيد علي بن يحيى، وهو عالم دين إندونيسي مرموق، بالتعاون مع الدكتور عبد الله بك. وقد راجعا النصوص معًا لضمان دقتها الفكرية واللغوية، وتكييفها بما يناسب القارئ الإندونيسي.