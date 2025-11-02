مشاركة 50 باحثا من 21 دولة في المؤتمر الدولي للدراسات الإيرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن المختصون باللدراسات الإيرانية خلال المؤتمر الصحفي المتعلق بالمؤتمر الدولي للدراسات الإيرانية ، الذي عُقد اليوم في قاعة جامعة العلوم والثقافة، أن هذا المؤتمر يُعدّ من اللقاءات التخصصية.

في هذا المؤتمر، سيتحدث سعيد هاشمي، الأستاذ المشارك وعميد كلية السياحة بجامعة العلوم والثقافة، عن التراث الثقافي غير المادي ومكانته في الدراسات الإيرانية من منظور السياحة، وسيتناول منوشهر جهانيان، الأستاذ المشارك ومدير قسم ريادة الأعمال السياحية بجامعة العلوم والثقافة، التفاعلات بين الدراسات الإيرانية والسياحة، مع التركيز على مذكرات الرحلات.

كما سيتناول رئيس قسم الدراسات الإيرانية في أرمينيا أهمية البحث والتعريف بالتراث الثقافي الأرمني في إيران. كما سيتناول الأستاذ المساعد في قسم اللغة الفارسية في الجامعة الوطنية للغات الحديثة في إسلام آباد موضوع (السفر حول إيران)، كإحدى الأدوات المهمة في الدراسات الإيرانية.

أعلن سعيد هاشمي عن حضور ثمانية باحثين في الدراسات الإيرانية من دول تشمل العراق ولبنان وأرمينيا وتركيا وباكستان وقرغيزستان وروسيا، وقال: "عمل هؤلاء الباحثون في الغالب في مجال الثقافة الأدبية والسياحة. وسيشارك معنا أساتذة إيرانيون. نأمل أن تُتاح الفرصة للمجتمع للتعرف على مواضيع الشؤون الإيرانية بشكل أعمق". وأضاف: سيشارك في هذا الحدث الدولي، الذي يُقام في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر، 50 باحثًا في الشؤون الإيرانية من 21 دولة.

يتضمن هذا اللقاء حلقات نقاش متخصصة حول مواضيع السياحة الأدبية والسياحة والإيرانية.

........

انتهى/ 278