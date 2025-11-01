"أرجو أن أكون مخطئا".. البرادعي يطرح تقييمه لموقف الحكومات العربية من إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة إكس: "هناك شبه اجماع عالمي بين الحكومات والمنظمات وأهل الخبرة عن ارتكاب اسرائيل للإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية في غزة..".

وأضاف: "اتابع مواقف الحكومات العربية من القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وكذلك من الشكاوى الرسمية المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل فأجد أن معظم الدول المنضمة للقضية امام محكمة العدل الدولية (كولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وبوليفيا) او التي قدمت شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية (بنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي وجنوب أفريقيا وشيلي والمكسيك) هي دول غير عربية بالرغم من أننا أصحاب القضية.."