وفد الجماعة الإسلامية يزور بريلي المتضررة من العنف، ويشير إلى الاعتقالات التعسفية وحملات الهدم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ زار وفد رفيع المستوى من جماعة إسلامي الهند مدينة بريلي المضطربة في ولاية أوتار براديش لتقييم الوضع في أعقاب موجة من الاعتقالات التعسفية وإخطارات الهدم وإغلاق المنشآت التجارية التي أثارت غضبًا في المنطقة.

وطالبت المنظمة السلطات بإلغاء جميع بلاغات الاعتقال فورًا والإفراج عن جميع المعتقلين دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة.

ضم الوفد، برئاسة مالك معتصم خان، نائب الرئيس الوطني لجماعة إسلامي الهند، كلًا من: كريم الله، ونديم خان، ولايق أحمد، وزمير الحسن (رئيس جماعة إسلامي الهند في غرب أوتار براديش)، إلى جانب عدد من المحامين ومسؤولين آخرين.

زار الفريق المناطق المتضررة، وتواصل مع عائلات الضحايا، ووثّق الصعوبات التي يواجهها أولئك الذين لا يزال أطفالهم رهن الاحتجاز.