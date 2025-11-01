الفائز بمسابقة روسيا الدولية للقرآن الكريم يحصل على وسام خادم مسجد جمكران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ منح أمين مسجد جمكران الشريف، القارئ الإيراني إسحاق عبد اللهي، وسام خادم المسجد الفخري، بعد فوزه بالمركز الأول في مسابقة موسكو الدولية الثالثة والعشرين لتلاوة القرآن الكريم.

وأفاد مكتب العلاقات العامة بالمسجد، بأن الجائزة مُنحت خلال حفل تلاوة دعاء التوسل في مسجد جمكران، الذي أقيم بحضور الحجاج مساء الثلاثاء.

ومنح حجة الإسلام علي أكبر أوجاق نجاد، أمين المسجد، الوسام لعبد اللهي تقديرًا لهذا النجاح القيّم وجهوده القرآنية. وهنأ الشيخ عبد اللهي على هذا النجاح القرآني، مؤكدًا على ضرورة نشر ثقافة تلاوة القرآن الكريم والعمل به بين الشباب والمجتمع الإسلامي. وقال حجة الإسلام أوجاق نجاد إن تعزيز ثقافة القرآن الكريم وتكريم القراء العالميين هو مثال على تكريم كلمة الوحي والحفاظ على جهود نشطاء القرآن الكريم.

أقيمت المسابقة الروسية للقرآن الكريم في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول في مسجد موسكو الكاتدرائية، وشارك فيها مشاركون من 30 دولة. ونظمتها الإدارة الروحية لمسلمي روسيا بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة. فاز عبد اللهي بالمركز الأول في فئة التلاوة، وتقاسم المركز الثاني كلٌّ من اللبناني محمد الفوال والماليزي أيمن رضوان محمد رملان. أما المركز الثالث، فكان من نصيب أرديانسياه أبو بكر من إندونيسيا.