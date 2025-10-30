عضو المكتب السياسي لأنصار الله: الإمارات ذراع وظيفية للمشروع الأمريكي الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محمد الفرح، أن الدور الإماراتي في المنطقة لا يعكس أي مشروع وطني أو إستراتيجي مستقل، بل يأتي في إطار الوظيفة الأمريكية الصهيونية الهادفة إلى إعادة تشكيل موازين القوى بما يضمن استمرار الهيمنة الغربية وإضعاف قوى الأمة.

وقال الفرح في تدوينة على صفحته الشخصية بمنصة "أكس" إن السياسات الإماراتية في اليمن والسودان وقطاع غزة تعبّر بوضوح عن هذا الارتباط الوظيفي، مشيراً إلى أن أبوظبي تتحرك فقط في المساحات التي تريد واشنطن وتل أبيب إعادة توزيع النفوذ فيها أو كبح أي مشروع تحرري ومقاوم.

وأوضح أن المليشيات المدعومة إماراتياً في عدد من الساحات العربية ليست نتاج رؤية قومية أو مشروع استراتيجي مستقل، وإنما أدوات لتنفيذ أجندة صهيونية تسعى إلى تفتيت المجتمعات وإشغالها بصراعات داخلية، وإضعاف قوى المقاومة، وتطويع الاقتصاد والسياسة لخدمة المنظومة الأمريكية والغربية.

وشدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله على أن السياسة الإماراتية تحولت إلى أداة إقليمية ضمن مشروع دولي أوسع، غايته النهائية ضمان استمرار النفوذ الأمريكي والصهيوني، عبر تفكيك البيئة العربية والإسلامية ومنع تشكل أي قوة حرة أو مناهضة للهيمنة الغربية.

