الكشف عن بنك أهداف يعده الجيش الإسرائيلي للهجوم على غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حسب "معاريف"، طُلب من القيادة الجنوبية والقوات الجوية إعداد بنك أهداف للهجوم في غزة. الأهداف التي من المقرر أن يعرضها الجيش الإسرائيلي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الساعة القادمة (اليوم الثلاثاء) تشمل مسؤولين في حماس، والبنية التحتية العسكرية والأنفاق، ومن ضمنها أنفاق استراتيجية واسعة النطاق بدأ الجيش الإسرائيلي بتدميرها في الأيام الأخيرة في الجانب الشرقي من "الخط الأصفر". ولم يتسن تدمير الأنفاق إلا بعد إخراج الأسرى الإسرائيليين الأحياء منها.

وتتواصل المناقشة الأمنية في هذه الأثناء، ويتم النظر في إمكانية الاستيلاء على مناطق إضافية في غزة وتوسيع "الخط الأصفر" (حدود عسكرية مؤقتة فرضها الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة كجزء من ترتيبات وقف إطلاق النار أو الهدنة، أو كخط فاصل لانتشار القوات) كرد فعل على "سلوك حماس".

وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى أن الاقتراح قُدم لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت "معاريف".

وأفادت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لوسائل الإعلام الأجنبية بأنه "بسبب انتهاكات حماس، التي تشمل عملية تضليل تمثلت في حفر حفرة في الأرض لإظهار أنهم أخرجوا منها جثة قتيل، عقد رئيس الوزراء جلسة خاصة حول الموضوع. وتواصل إسرائيل في الوقت الراهن السماح بدخول المساعدات الإنسانية". وزعمت: "إسرائيل تعلم يقينا أن حماس تدرك تماما مكان جثث باقي القتلى. جميع الخيارات مطروحة".

وقال الجيش الإسرائيلي إن تسليم أشلاء جثة القتيل أوفير تسرفاتي هو انتهاك للاتفاق، لأن حماس كانت تعلم أنها تسلّم أنسجة القتيل. ووثق مقاتلو الفرقة 252 في الجيش الإسرائيلي أمس قيام عناصر حماس بإخراج الأنسجة من مبنى في وسط القطاع ونقلها إلى حفرة قريبة من مبنى قصفه الجيش الإسرائيلي خلال الحرب. وبعد فترة وجيزة، استدعت "حماس" موظفي الصليب الأحمر الدولي وعرضت عليهم عمليات البحث التي تقوم بها في المكان، والتي انتهت بزعمهم بالعثور على جثة القتيل.

وتزعم إسرائيل أن حماس تعمل على انتهاك وقف إطلاق النار عمداً وتتجنب الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق وإعادة 13 قتيلا.

في الأيام الأخيرة، طلبت إسرائيل تنفيذ عدة خطوات عقابية، بما في ذلك الإغلاق الكامل لمعبر رفح ووقف المساعدات الإنسانية، لكن الأمريكيين استخدموا حق النقض (الفيتو) ضد ذلك.

وتشير التقديرات إلى أنه حتى اليوم ستجد إسرائيل صعوبة في الحصول على موافقة الأمريكيين على الهجوم بشكل مكثف في غزة.

وهاجمت القوات الجوية هذا الصباح عدة مبان في رفح باستخدام طائرة مقاتلة، وادعى الجيش الإسرائيلي انه تم ارتكاب انتهاكات في منطقة الهجوم عرضت قوات الجيش الإسرائيلي للخطر في المنطقة.

من جهتها، أكدت "حماس" في بيان لها، أن "الاحتلال الصهيوني يواصل اتباع سياسة ممنهجة تقوم على منع وإعاقة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثامين جنوده داخل قطاع غزة، فقد رفض بشكل صريح دخول فرق مشتركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقاومة الفلسطينية إلى عدة مناطق في قطاع غزة للقيام بهذه المهمة".

وأضافت: "كما منع الاحتلال إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة التي تُمكّن من تسريع وإنجاز عمليات البحث عن جثامين جنوده في قطاع غزة، إضافة إلى منعه انتشال جثامين شهداء شعبنا الذين لا يزالون تحت الركام، ليضاعف بذلك من معاناة عائلاتهم".

وشددت الحركة على أن "مزاعم الاحتلال حول تباطؤ المقاومة في التعامل مع هذا الملف، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، هدفها تضليل الرأي العام"، مؤكدة أن "الاحتلال يسعى إلى فبركة ذرائع زائفة تمهيدًا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد شعبنا، في تجاوز صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار".

وإزاء ذلك، طالبت "حماس" الوسطاء والجهات الضامنة "بتحمل مسؤولياتهم في وجه هذه العراقيل الخطيرة، وإجبار الاحتلال على وقف ممارساته التضليلية، والسماح للجهات المختصة بإنجاز مهامها الإنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية والعدوانية".