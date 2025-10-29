تقرير إسرائيلي: مقابل كل جندي انتحر في "الجيش" هناك 7 حاولوا القيام بذلك

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ كشف تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات التابع لـ"الكنيست" الإسرائيلي عن أرقام تتعلق بظاهرة الانتحار داخل صفوف "جيش" الاحتلال، إذ تمّ توثيق 279 محاولة انتحار بين كانون الثاني/يناير 2024 وتموز/يوليو 2025، ما يعني أنه مقابل كل جندي أقدم على الانتحار خلال هذه الفترة، سُجّلت 7 محاولات إضافية.

ووفق التقرير الذي نُشر عبر إذاعة "كان بيت" الإسرائيلية، فقد بدأ "الجيش" الإسرائيلي جمع بيانات محاولات الانتحار بشكلٍ مُنظّم منذ عام 2024، مشيراً إلى أنّ 12% من الحالات وُصفت بالخطيرة، بينما اعتُبرت 88% متوسطة.

كما أظهر التقرير أنّ 124 جندياً انتحروا منذ عام 2017 حتى تموز/يوليو 2025، 68% منهم من المجنّدين الإلزاميين، و21% من جنود الاحتياط، و11% من الخدمة الدائمة، مع تسجيل ارتفاع كبير في حالات الانتحار بين جنود الاحتياط منذ عام 2023 نتيجة التوسع في الاستدعاءات خلال الحرب الأخيرة.

وفي ما يتعلق بالمقاتلين، أوضح التقرير أنّ نسبتهم من إجمالي المنتحرين قفزت من 17% عام 2023 إلى 78% في عام 2024، ما يعكس التأثير العميق للعمليات العسكرية على الجنود في الميدان.

أزمة نفسية متصاعدة داخل "جيش" الاحتلال

وأشار التقرير إلى أنّ فقط 17% من الجنود المنتحرين التقوا بضابط صحة نفسية خلال الشهرين اللذين سبقا الحادثة، ما يثير تساؤلات حول فعالية منظومة الدعم النفسي داخل "الجيش"، وفق التقرير.

بدوره، دعا عضو "الكنيست"، عوفر كسيف إلى "تأسيس منظومات دعم حقيقية للجنود وإنهاء الحروب التي تدفعهم إلى الانتحار"، مؤكداً أنّ الحكومة "تتخلى عن جنودها بعد الزجّ بهم في الحروب".

أما رئيس الأركان، إيال زمير، فاعترف خلال مؤتمر لهيئة القيادة العليا في قاعدة بلماحيم بأنّ "قضية الصحة النفسية تشكل تحدياً حقيقياً"، مضيفاً أن "الآلاف من الجنود يتلقون العلاج، وعلى القادة أن يكونوا يقظين في التعامل مع هذه الحالات".

ويعكس هذا التقرير، بحسب المراقبين، أزمةً نفسيةً متصاعدة داخل "الجيش" الإسرائيلي، تُظهر حجم التصدّع في الجبهة الداخلية وتآكل معنويات الجنود مع استمرار الحروب واستنزاف القوى البشرية للاحتلال.