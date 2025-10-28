إعادة تسمية محطة سكة حديد من عصر النظام: النقاد ينتقدون محو التراث الإسلامي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ تعرضت محطة قطار أورانجاباد لانتقادات لاذعة، إذ اعتبرها البعض جزءًا من جهد أوسع لتغيير المشهد التاريخي للهند. تتمتع المحطة، التي بُنيت عام ١٩٠٠ في عهد نظام، بقيمة تاريخية بالغة، وتتميز بعمارة تعكس تلك الفترة. وقد أعرب المؤرخون والسكان المحليون عن مخاوفهم من أن تغيير الاسم قد يمحو مساهمات المسلمين في تاريخ الهند وتراثها الثقافي. أصدرت الحكومة إشعارًا رسميًا بتسمية المبنى بمحطة قطار شاتراباتي سامبهاجي ناجار. ستعمل المحطة، التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان، والتي بُنيت في عهد مير عثمان علي خان، آخر نظام في حيدر آباد، بموجب الرمز الجديد CPSN. ونص الأمر على أن جميع اتصالات السكك الحديدية واللافتات ستحمل الاسم الجديد من الآن فصاعدًا. وقال عبد القادر، وهو مؤرخ من أورانجاباد: "هذا ليس مجرد تغيير في الاسم، بل هو تغيير في السرد". يريدون محو كل أثر لإسهامات المسلمين في تنمية الهند. سُمّيت أورنك آباد تيمنًا بالإمبراطور المغولي أورنكزيب، لكن تاريخها يتجاوز بكثير عهد حاكم واحد - إنها جزء من ثقافة الهند الشاملة.

أسس الحاكم المغولي مالك أمبار مدينة أورانجاباد في القرن السابع عشر، وازدهرت كمركز للتجارة والعمارة والمعرفة. يرمز اسم المدينة إلى ماضيها الإسلامي الغني. وفي عهد النظام، أصبحت مركزًا رئيسيًا للسكك الحديدية يربط هضبة الدكن ببقية أنحاء الهند. تُعد محطة أورانجاباد للسكك الحديدية شاهدًا على ذلك التاريخ. فعمارتها وتصميمها يعكسان رؤية النظام لتحديث ولاية حيدر آباد. يقول سعيد أحمد، مهندس سكك حديدية متقاعد: "هذه المحطة أكثر من مجرد مبنى، إنها تُجسد سياسات النظام التقدمية التي ساهمت في ربط مختلف المجتمعات. إن إعادة تسميتها تُشبه إعادة تسمية التاريخ نفسه".

كان بال ثاكيراي، مؤسس حزب شيف سينا، أول من اقترح تغيير اسم أورنجاباد إلى شاتراباتي سامبهاجي ناجار قبل عقود، إلا أنه ظل مثيرًا للجدل نظرًا لدلالاته الطائفية. وفي النهاية، نفّذت الحكومة بقيادة إكناث شيندي القرار بالتحالف مع حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يقول النقاد إنه يستخدم التحريف التاريخي لحشد أصوات الهندوس. وعلق آصف خان، وهو ناشط اجتماعي محلي، قائلاً: "في كل مرة تُجرى فيها انتخابات، يجد حزب بهاراتيا جاناتا اسمًا إسلاميًا جديدًا ليغيره. هذا جزء من أجندة أوسع لتصوير المسلمين كغرباء في أرضهم. فبدلًا من معالجة البطالة أو التضخم، يُغيرون أسماء المدن".

هذه إعادة تسمية ليست حادثة معزولة. ففي السنوات الأخيرة، تغيّرت أسماء العديد من المدن والمعالم ذات الأسماء المرتبطة بالمسلمين - فأصبحت مدينة الله أباد براياغراج، وفايز آباد أيوديا، والآن انضمت أورانجاباد إلى القائمة. ويخشى الكثيرون أن تواجه حيدر أباد، وهي مدينة تاريخية أخرى شكلها حكام مسلمون، مطالب مماثلة قريبًا. ويحذر الأكاديميون من أن مثل هذه الخطوات تشوّه تاريخ الهند التعددي. وتقول الدكتورة فرزانة بيغوم، أستاذة التاريخ في كلية مولانا آزاد: "تكمن قوة الهند في تنوعها". وتضيف: "عندما نمحو المساهمات الإسلامية، فإننا لا نحمي الفخر الهندوسي، بل نُضعف الهوية المشتركة للهند". وفي حين احتفلت الجماعات اليمينية بإعادة التسمية تكريمًا لمحارب المراثا تشاتراباتي سامبهاجي، نجل شيفاجي مهراج، أعرب العديد من سكان أورانجاباد عن حزنهم وغضبهم.

قال رضوان شيخ، صاحب متجر بالقرب من المدينة القديمة: "بالنسبة لنا، أورنك آباد ليست مجرد اسم، بل هي عاطفة وإرث". وأضاف: "عاش أجدادنا هنا لقرون، وبنوا المعالم والمساجد والمعابد جنبًا إلى جنب. فلماذا نمحو هذا التناغم؟" مع ذلك، رحّبت الجماعات الهندوسية بهذا التغيير. وزعم ماهيش باتيل، أحد العاملين المحليين في حزب بهاراتيا جاناتا، قائلاً: "الأمر يتعلق بتصحيح التاريخ وتكريم فخر المراثا. كان أورنكزيب يرمز إلى القمع، بينما كان سامبهاجي يرمز إلى المقاومة". أورانج آباد - أو تشاتراباتي سامبهاجي ناجار، كما تُصرّ الحكومة على تسميتها - موطن كهوف أجانتا وإيلورا، وكلاهما مُدرجان على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالإضافة إلى مقبرة بيبي كا، التي تُعرف غالبًا باسم "تاج ديكان". تُمثل هذه المعالم تذكيرًا حيًا بإرث الهند الهندوسي الإسلامي المتشابك. قال نسيم خان، مرشد سياحي محلي: "المفارقة هي أنهم، رغم تغيير أسمائهم، ما زالوا يروجون لهذه المعالم لجذب السياح". وأضاف: "يصبح التاريخ نفسه الذي يريدون محوه مصدر دخلهم".

إن إعادة تسمية محطة قطار أورانجاباد ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي انعكاس للصراع الثقافي والسياسي المستمر في الهند. بالنسبة للعديد من المسلمين الهنود، فإنها تُشير إلى تقلص مساحة تراثهم وهويتهم في بلدٍ كان يفخر يومًا ما بالتعايش. وكما لخص عبد القادر الأمر ببراعة: "يمكنك تغيير الأسماء، لكن لا يمكنك تغيير التاريخ. لا تزال أحجار أورانجاباد تتحدث لغة النظام والمغول والشعب الذي بنا هذه الأرض".