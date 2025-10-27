الحوزات العلمية الإيرانية وجامعة غازي عنتاب الإسلامية تبحثان توسيع التعاون الأكاديمي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى حجة الإسلام محمد سعيد واعظي، عضو جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم، بالدكتور شيخموس دمير، رئيس جامعة غازي عنتاب الإسلامية والتقنية، لمناقشة تطوير التعاون العلمي والتعليمي المشترك بين الحوزات العلمية الإيرانية والجامعة التركية.

خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش المؤتمر الدولي "إلى أين يتجه العالم الإسلامي؟"، أكد الدكتور دمير على الحاجة الماسة إلى الوحدة بين الدول الإسلامية، منددًا بالسياسات العدائية للولايات المتحدة وإسرائيل ضد العالم الإسلامي.

كما سلط الضوء على رسالة جامعته في دمج العلوم الإسلامية مع التعليم الصناعي والتكنولوجي الحديث، مشيرًا إلى تنوع التخصصات الأكاديمية في الجامعة ووجود طلاب من مختلف أنحاء العالم فيها.

استعرض حجة الإسلام واعظي القدرات العلمية والبحثية للحوزات العلمية الإيرانية، واصفًا مجالاتها الواسعة - من الدراسات الإسلامية التقليدية إلى التخصصات الناشئة كالفقه المعاصر، وفقه المصارف، والفقه الطبي.

وقال إن هذه الديناميكية تُظهر استجابة الحوزات العلمية لاحتياجات المجتمع المعاصر.

أعرب حجة الإسلام واعظي عن استعداده لتعميق الروابط العلمية والثقافية مع جامعة غازي عنتاب، بينما اقترح حجة الإسلام أميرخاني، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في مكتب الشؤون الدولية للحوزات العلمية، مبادرات مثل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعقد مؤتمرات مشتركة، وبرامج تدريبية تعاونية في مجالات تشمل الدراسات القرآنية، والفلسفة، والأدب العربي.

وفي ختام اللقاء نقل ممثلو الحوزات العلمية الإيرانية تحيات وتقدير آية الله علي رضا أعرافي مدير الحوزات العلمية وحجة الإسلام والمسلمين السيد مفيد حسيني كوهساري مساعد الشؤون الدولية لمسؤولي الجامعات التركية.