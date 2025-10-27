مرشح لمنصب رئيس وزراء الهند: قانون الوقف المناهض للمسلمين سيُرمى في سلة المهملات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح ديبانكار بهاتاشاريا، الأمين العام لحزب التحرير، يوم الأحد، بأن تطبيق قانون الوقف (المُعدّل) سيُعاق في بيهار إذا فازت كتلة الهند، التي ينتمي إليها حزبه، في الانتخابات التشريعية وشكّلت الحكومة.

صرح تيجاشوي ياداف، المرشح لمنصب رئيس الوزراء عن كتلة الهند، يوم الأحد، بأن قانون الوقف (المُعدّل) سيُرمى في سلة المهملات إذا تولى ماهاغاثباندهان (التحالف الكبير) السلطة.

وفي مؤتمر صحفي، أصدر فيه حزب التحرير، الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي اللينيني)، بيانه الانتخابي بعنوان "باريفارتان سانكالب باترا" (ميثاق الالتزامات)، قال بهاتاشاريا: "سنضمن عدم تطبيق قانون الوقف (المُعدّل) في بيهار.

وسنضمن الأمر نفسه فيما يتعلق بجميع القوانين الأخرى الصادرة مؤخرًا والتي يبدو أنها تُشكّل إهانةً للهيكل الفيدرالي الذي يضمنه الدستور".

ووصف زعيم اليسار أيضا قانون الحظر، الذي تم تطبيقه منذ أبريل/نيسان 2016، بأنه "هزلي" وقال إنه سيخضع "لمراجعة نقدية" إذا شكلت كتلة الهند الحكومة المقبلة.

وأضاف: "إن حماية حقوق الأقليات، وحماية ممتلكات الأوقاف، وتنفيذ توصيات لجنة ساشار، واتخاذ إجراءات سريعة بشأن العنف الطائفي وخطاب الكراهية، هي بعض السمات المهمة لوثيقة قرارنا، والتي سيتم تنفيذها في حال فوز كتلة الهند بالسلطة".

وفي مؤتمر صحفي، أصدر فيه حزب التحرير الشيوعي الهندي (الماركسي اللينيني) بيانه الانتخابي بعنوان "باريفارتان سانكالب باترا" (ميثاق الالتزامات)، قال بهاتاشاريا: "سنضمن عدم تطبيق قانون الأوقاف (المعدل) في بيهار".

سنضمن الأمر نفسه فيما يتعلق بجميع القوانين الأخرى الصادرة مؤخرًا والتي تبدو إهانةً للهيكل الفيدرالي الذي يضمنه الدستور.

كما وصف زعيم اليسار قانون الحظر، المعمول به منذ أبريل/نيسان 2016، بأنه "هزلي"، وقال إنه سيخضع "لمراجعة نقدية" إذا شكلت كتلة الهند الحكومة المقبلة.

وأضاف: "إن حماية حقوق الأقليات، وحماية ممتلكات الأوقاف، وتنفيذ توصيات لجنة ساشار، والتحرك السريع بشأن العنف الطائفي وخطاب الكراهية، هي بعض أهم سمات وثيقة قرارنا، والتي سيتم تنفيذها في حال فوز كتلة الهند بالسلطة".