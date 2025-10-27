المنتدى العالمي الثالث للتجارة الحلال في البرازيل يجمع القادة العرب والمسلمين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ سيجتمع قادة من الدول العربية والإسلامية في ساو باولو يومي الاثنين والثلاثاء لحضور المنتدى العالمي الثالث لتجارة الحلال في البرازيل، والذي تنظمه غرفة التجارة العربية البرازيلية ومركز فامبراس لشهادات الحلال.

ووفقًا لتقارير إعلامية، يهدف هذا الحدث إلى استكشاف الاتجاهات الناشئة والفرص التجارية في سوق الحلال العالمي سريع التوسع، والذي من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة إنتاجه إلى ما يقرب من تريليوني دولار بحلول عام 2028.

سيلقي خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، الكلمة الافتتاحية ويرأس جلسة اليوم الثاني بعنوان "الشراكات الاستراتيجية بين البرازيل والدول الإسلامية".

ستركز المناقشات على مشاريع الطاقة المتجددة، وسلسلة توريد الحلال، والدور المتنامي للبرازيل كمركز تصدير للمنتجات الحلال.

ويضم المتحدثون الرئيسيون الآخرون يوسف الحربي، نائب رئيس المركز السعودي للحلال؛ ويوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية؛ وإحسان وات، الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في إسطنبول.

سيحضر الجلسة الافتتاحية سعادة السفير إبراهيم الزبن، السفير الفلسطيني وعميد السلك الدبلوماسي العربي في برازيليا.

كما ستُبثّ خلال الفعالية رسائل مسجلة من الرئيس البرازيلي بالإنابة، جيرالدو ألكمين، ووزير الخارجية، ماورو فييرا.