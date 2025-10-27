«جبهة الإسناد السيبرانية» تحصل على معلومات سرّية تتعلق بمنظومة الدفاع الإسرائيلية المتقدمة بالليزر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت مجموعة القراصنة «جبهة الإسناد السيبرانية» في ثاني مقطع فيديو عن تفاصيل اختراقها لشركة «مايا» العسكرية الإسرائيلية، وأنها تمكنت من الحصول على معلومات سرّية تتعلق بمنظومة الدفاع الإسرائيلية المتقدمة بالليزر المعروفة باسم «Iron Beam» (الشعاع الحديدي)، إضافةً إلى عدد كبير من الأسلحة الإسرائيلية المتطورة والمعروفة.

وفي المقطع الذي نشرته هذه المجموعة على قناتها في تلغرام، عُرضت صور ومعلومات عن منتجات عسكرية تابعة لجيش الكيان الصهيوني، منها الطائرة المسيّرة التجسسية «سكاي لارك» (SkyLark)، ومنظومة الدفاع الجوي «سبايدر» (Spider)، وصاروخ كروز الشبح «آيس بريكر» (Ice Breaker)، وغيرها من الأسلحة التي صُممت وصُنعت وفق أحدث التقنيات العالمية.

كما تظهر بين الوثائق صورٌ لعقود تعاون مشتركة بين جيش الكيان الصهيوني وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى.

ويُظهر الفيديو تفاصيل العملية القرصنية التي نُفّذت ضد الشركة العسكرية الإسرائيلية.

