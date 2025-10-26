الشيخ قبريس: مخطط نزع السلاح عن المقاومة سيفشل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرّح الشيخ حسين قابريس، المدير التنفيذي للاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، بأن حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى، مؤكدًا أن مساعي نزع سلاح حزب الله وحماس ستبوء بالفشل في نهاية المطاف.

خلال لقاء مع آية الله علي رضا أعرافي، مدير الحوزات العلمية، على هامش المؤتمر العالمي للعلامة ميرزا ​​نائيني، أشاد الشيخ قبريس بالمؤتمر ودعا إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين علماء المسلمين.

وأكد على أهمية تعريف الأجيال الشابة برموز المقاومة والشهداء البارزين، كالسيد عباس موسوي والسيد حسن نصر الله، مشيرًا إلى أن إحياء إرث مفكرين مثل ميرزا ​​نائيني من شأنه أن يعمق الوعي لدى طلاب الحوزات العلمية والمثقفين.

وأكد الشيخ قابريس أن النظام الصهيوني يسعى إلى استغلال الديناميكيات الإقليمية لصالحه، لكن جبهة المقاومة لا تزال صامدة.

وأكد مجددًا أن قوة حزب الله الحالية تفوق المستويات السابقة، وأن خطة العدو لنزع سلاح المقاومة محكوم عليها بالفشل.

رحّب آية الله أعرافي بالوفد اللبناني، وأشاد بالإنجازات العلمية والتربوية والدولية للحوزات العلمية الإيرانية.

كما نوّه بالإسهامات الفكرية والسياسية للعلامة ميرزا ​​نائيني، لا سيما دوره في مقاومة الاستعمار والدفاع عن استقلال العالم الإسلامي.