لاريجاني: المصادر الإسرائيلية الرسمية تؤكد إصابة 45 صاروخًا إيرانيًّا أهدافًا حساسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ان "المصادر الإسرائيلية الرسمية تؤكد إصابة 45 صاروخًا إيرانيًّا أهدافًا حساسة".

وكتب لاريجاني على منصة "إكس": القوات المسلحة الإيرانية تألقت في الحرب ضد الصهاينة.ان كتاب 'في ظلّ النار' الصادر عن المؤسسة اليهودية للأمن القومي الإسرائيلي، يقدم تحليلًا للدفاع الجوي الإسرائيلي.

وقد ذكروا بأنفسهم أن 45 صاروخًا أُطلقت من إيران أصابت نقاطًا حساسة. هذه الإحصائية مأخوذة من مصادر إسرائيلية رسمية، وليست ادعاءً من إيران."

