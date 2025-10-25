السفير الفنزويلي لدى العراق يزور مرقد الإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى العراق، السيد أرتورو أنيبال، خلال زيارته للعتبة الحسينية المقدسة، والتي نسقتها دائرة العلاقات العامة في العتبة.

خلال اللقاء، أعرب السفير عن إعجابه العميق بالتنظيم والمبادرات الإنسانية والخدمات الثقافية التي تقدمها العتبة المقدسة لزوارها.

وأشاد بالدور البارز للعتبة في تعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش الإنساني بين الشعوب والأمم.

كما أكد السيد أنيبال اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية مع العراق، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك في المجالات الإنسانية المشتركة.