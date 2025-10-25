البرتغال تستعد لحظر النقاب في الأماكن العامة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون يحظر "تغطية الوجه في الأماكن العامة"، مستهدفًا بشكل واضح ملابس مثل النقاب والبرقع التي تُرتدى لأسباب دينية أو جنسية.

بموجب هذا الاقتراح، سيواجه المخالفون غرامات تتراوح بين 200 و4000 يورو، بينما قد يُعاقب إجبار المرأة على تغطية وجهها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وسيُطبق الحظر على الأماكن العامة، بما في ذلك وسائل النقل والمستشفيات والمدارس والفعاليات الرياضية والتجمعات، مع استثناءات للظروف الطبية والمناخية والأمنية.

قدّم حزب تشيغا اليميني مشروع القانون، وحظي بدعم من الائتلاف الحاكم من يمين الوسط، والذي يضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب.

وفي تصريح مثير للجدل، صرّح زعيم تشيغا، أندريه فينتورا، بأن "على من ترغب في ارتداء البرقع مغادرة البلاد".

وقد تم إحالة المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان لمزيد من الدراسة، وسيصبح قانونًا إذا تمت الموافقة عليه في النهاية وتوقيعه من قبل الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي لا يزال موقفه الرسمي غير واضح.