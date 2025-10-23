مكتب السيد السيستاني: يوم الخميس هو المكمّل لشهر ربيع الثاني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مكتب المرجع الديني سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أنّ يوم الخميس هو المكمّل لشهر ربيع الثاني، ويوم الجمعة الموافق (24 / 10/ 2025 م) هو الأوّل من شهر جمادى الأولى لعام 1447 للهجرة.
23 أكتوبر 2025 - 08:36
