مكتب السيد السيستاني: يوم الخميس هو المكمّل لشهر ربيع الثاني

أعلن مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف أنّ يوم الخميس هو المكمّل لشهر ربيع الثاني، ويوم الجمعة الموافق هو الأوّل من شهر جمادى الأولى لعام 1447 للهجرة.