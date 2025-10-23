  1. الرئيسية
مكتب السيد السيستاني: يوم الخميس هو المكمّل لشهر ربيع الثاني

23 أكتوبر 2025 - 08:36
أعلن مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف أنّ يوم الخميس هو المكمّل لشهر ربيع الثاني، ويوم الجمعة الموافق  هو الأوّل من شهر جمادى الأولى لعام 1447 للهجرة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن مكتب المرجع الديني  سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أنّ يوم الخميس هو المكمّل لشهر ربيع الثاني، ويوم الجمعة الموافق (24 / 10/ 2025 م) هو الأوّل من شهر جمادى الأولى لعام 1447 للهجرة.
