رجل دين شيعي: إسرائيل هُزمت، ودماء الفلسطينيين المضطهدين تُمثل نصرًا تاريخيًا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال العلامة مقصود علي دومكي، السكرتير المركزي للإعلام في مجلس وحدة المسلمين الباكستاني والمنسق الإقليمي لإقليم السند، خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الوحدة الإسلامية الباكستانية في نواب شاه: "لقد هُزمت إسرائيل بالفعل، وحققت دماء الفلسطينيين المضطهدين الزكية أعظم نصر في التاريخ".

وأضاف أن الدماء الطاهرة لشهداء جبهة المقاومة جعلت قضية فلسطين القضية العالمية الأبرز في عصرنا. وأضاف أن شعوب العالم اليوم تُدرك بوضوح ظلم جبهة المقاومة وصدقها، بالإضافة إلى خداع إسرائيل وأمريكا ووحشيتهما. لقد أثبت شهداء لبنان واليمن وإيران وغزة وفلسطين العظماء الحقيقة بدمائهم، وكشفوا عن الوجه القبيح لأمريكا وإسرائيل أمام العالم.

قال العلامة مقصود دومكي إن إسرائيل خسرت هذه الحرب، بينما انتصر المقاتلون من أجل الحرية في غزة وفلسطين. وفي النهاية، سيتعين على إسرائيل التخلي عن احتلالها غير الشرعي لفلسطين.

وأضاف أن المنافقين الذين خانوا شهداء غزة وفلسطين وأصبحوا حلفاء لأمريكا وإسرائيل هم خونة، وقد اقترب وقت محاسبتهم.

وأوضح العلامة دومكي أن المنافقين الذين يتخذون اليهود والمسيحيين حماة لهم، متسترين بالإسلام، قد أداروا ظهورهم للتعاليم الواضحة للقرآن الكريم.

واختتم كلمته قائلاً إن الوقت قد حان للأمة الإسلامية أن تتحد - ببصيرة قرآنية، ووحدة، والتزام راسخ بالمقاومة - من أجل تحرير أولى القبلتين، المسجد الأقصى.