تشييع 54 شهيداً أعادهم الاحتلال إلى غزة بلا ملامح

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جرت مراسم دفن الجثامين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث صفت الجثامين استعدادا للصلاة عليها قبل مواراتها الثرى.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الحكومة تشرف على عملية دفن 54 شهيدا احتجزهم الاحتلال خلال حرب الإبادة وأعاد جثامينهم وعليها آثار تعذيب وحشي وإعدامات ميدانية وتصفية جسدية.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي أثناء المراسم، أن الجثامين استوفت المدة التي تم وضعها (نحو 5 أيام) وتم توثيقها وتصويرها مع متعلقاتها قبل دفنها في قبور مرقمة بدير البلح.

وأشار الثوابتة إلى أن الفحوص الرسمية أظهرت آثار شنق وحبال على أعناق عدد من الشهداء، وإطلاق نار مباشر من مسافات قريبة، ما يؤكد تنفيذ إعدامات ميدانية متعمدة.

