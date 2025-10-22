  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. فیدیو

کاریکاتیر / تصريحات ترامب

22 أكتوبر 2025 - 11:37
رمز الخبر: 1741517
کاریکاتیر / تصريحات ترامب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تصريحات ترامب.

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha