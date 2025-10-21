  1. الرئيسية
كاريكاتير / رحل الاحتلال وبقی ظله

21 أكتوبر 2025 - 10:54
كاريكاتير / رحل الاحتلال وبقی ظله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ رحل الاحتلال وبقی ظله.

